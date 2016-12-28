2 çocuk annesi ciğerinin %60'ını bağışladı

İzmit'te bir kafeteryada garsonluk yapan 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Şebnem Sarı, siroz hastası amcasına karaciğerinin yüzde 60'ını verdi. Başarılı geçen nakil operasyonunun ardından amca- yeğen hastaneden taburcu oldu.

İzmit kent merkezinde bir kafeteryada yaklaşık 1 yıldır garsonluk yapan Şebnem Sarı, İzmir'de yaşayan ve 4 ay önce siroz hastalığına yakalanan amcası 67 yaşındaki Osman Sarızeybek'i hastanede ziyaret etti. Karaciğer nakli gereken amcasına karaciğerinden parça verebileceğini söyleyen Şebnem Sarı'nın yapılan tetkiklerinde, verici olabileceği saptandı. Bunun üzerine İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonla Şebnem Sarı'nın karaciğerinin yüzde 60'ı alınarak Osman Sarızeybek'e nakledildi. Yaklaşık 1 ay hastanede kalan daha sonra da 2.5 ay evinde dinlenen Şebnem Sarı işine geri döndü.

TÜM ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Şebnem Sarı amcasının görmek için hastaneye gittiğini belirterek şunları anlattı:

"Amcamın rahatsızlandığını öğrenince son bir kez de olsa görmek için İzmir'e gittim. Orada yapılan incelemelerde karaciğer nakline uygun görüldüm. Çocuklarımla konuştuktan sonra karaciğerimi amcama vermeye karar verdim. Başarılı bir operasyon sonrasında ikimiz de sağlığımıza kavuştuk. Amcamı kurtardığım için çok mutluyum. Ben tüm organlarımı bağışladım. Organ bağışı çok önemli ve herkesin organlarını bağışlaması gerekli olduğunu düşünüyorum."