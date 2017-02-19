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2 çocuk derede ölümle burun buruna kaldı!

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2 çocuk derede ölümle burun buruna kaldı!
Başiskele Doğantepe meviinde 2 çocuk derede boğulma tehlikesi geçirdi.

Başiskele ilçesi Doğantepe mevkiinde bir dergaha ziyarete geldikleri ögrenilen 2 çocuk dereye girmek istedi. Ancak derede boğulma tehlikesi geçiren amcaoğulları oldukları öğrenilen çocuklara çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Çocuklara yardım eden vatandaşlar, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar dereye atlayan bir kişi çocukları kurtardı. İsmi Adem Eren olan 15 yaşındaki çocuk Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılıken durumunun iyi olduğu öüğrenildi. 14 yaşındaki diğer çocuk Servet Eren ise diğeri Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar Servet Eren'i kalp masajı yaparak hayata geri döndürdü. Yoğun bakıma alınan Eren'in durumu ciddiyetini koruyor... Nuri AKÇAHARMAN

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