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2 kamyon atık çıkınca ceza kaçınılmaz oldu

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2 kamyon atık çıkınca ceza kaçınılmaz oldu
İzmit Belediyesi görsel kirliliğe izin vermiyor. Turan Güneş Caddesi’nin Tavşantepe Kireçocakları mevkiinde boş alandaki hurdalık İzmit Belediyesi ekiplerince kaldırıldı

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu bölgede boş alanda izinsiz olarak atık kağıt ve hurda malzemeler biriktirildiğini belirterek "Mahalle aralarında bu tür faaliyetlere izin vermiyoruz. Vatandaşların da şikayetleri dikkate alınarak söz konusu yerin kaldırılması konusunda defalarca tebligatlar yapıldı. Buna rağmen boşaltma olmayınca  iş makinaları yardımıyla alanı boşaltarak görsel kirliliğe son verdik” dediler. Zabıta ve polis gözetimdeki çalışmada 2 kamyon dolusu atık çıktığı ve O. K. isimli şahsa da cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Vatandaşlar da İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

 

MAHALALLER KONTROL ALTINDA

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, mahallelerdeki olumsuzlukları önlemek için kontroller yaptıklarını ifade ederek "Ekiplerimiz her gün mahalleri tek tek dolaşarak olumsuzları tespit edip gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor.  Yol kenarlarına, boş alanlara atık atarak görsel kirlilik oluşturanlar hakkında yasal işlem yapıyoruz. 2 ay içinde çevreyi kirlettiği belirlenen 16 kişi ve kuruluşa 9.500 lira para cezası kesildi” şeklinde konuştular. 

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Yorumlar
ertugrul gürel
13 Temmuz 2017 Perşembe 10:19
10:19
birde 3sipahi şenol sok ve oralara gelseniz ağzınız açık kalır
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