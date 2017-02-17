2 Katlı evde yangın çıktı

İzmit Hacı Hızır Mahallesi Bağlar yolu Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin ikinci katında kullanılmayan dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Nuri AKÇAHARMAN