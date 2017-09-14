İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak adresinde bulunan İpek Apartmanı adresinde ikamet eden Hüseyin ve Feride Şenyer çiftinin 2 buçuk yaşındaki çocukları Emir Şenyer, odada yalnız olduğu esnada 2. kattaki evlerinin penceresine çıktı. Pencereden dışarı baktığı esnada dengesini kaybederek beton zemine düşen küçük çocuk yaralandı. Ailesi ve çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gele sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Emir Şenyer, Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan Şenyer’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN
- BIST 108.466
- Altın 146,998
- Dolar 3,4512
- Euro 4,1059
- Kocaeli : 27 °C
- İstanbul : 28 °C
- Sakarya : 27 °C
- Kültür Okulları, Öğrencilerine Merhaba Dedi
- Sarıbay, “Meclis üyeliği şehir milletvekilliğidir”
- Akçaray'da raydan çıkma tatbikatı yapıldı
- 2.kattan düşen küçük çocuk yaralandı
- Konak güçlenmeye devam ediyor
- Darbeci sanıklar duruşmaya gülerek geldi
- KOTO'da seçimler 5 ekimde başlıyor
- Dev dalgaların arasında nefes kesen kurtarma operasyonu
- Hürriyet, Körfez’de vatandaşlarla buluştu
- Kartepe Motosiklet Spor Kulübü kupalar doymuyor !
- Kocaeli'ye örnek olacak proje: Rift Villaları
- ‘Organize İşler’ filmi gerçek oldu
- KSO’dan Yaza Veda Konseri
- Darbeci asker FETÖ itiraflarında bulundu
- Kahvehane ile minibüse ateş açtılar
2.kattan düşen küçük çocuk yaralandı
İzmit Kadıköy Mahallesinde 2. kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen 2 buçuk yaşındaki Emir Şenyer ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
2.kattan düşen küçük çocuk yaralandıİzmit Kadıköy Mahallesinde 2. kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen 2 buçuk yaşındaki Emir Şenyer ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Darbeci sanıklar duruşmaya gülerek geldiGölcük Donanma Komutanlığında görevli 92 kişinin yargılandığı FETÖ/PDY davasında yargılanan sanıkların duruşmaya gülerek gelmesi dikkat çekti.
‘Organize İşler’ filmi gerçek olduKocaeli’de lüks aracını internet üzerinden satışa çıkaran vatandaş, hırsızlar tarafından kandırıldı. Uyanık hırsız aracı deneme bahanesiyle direksiyona geçerek kayıplara karıştı.
Darbeci asker FETÖ itiraflarında bulunduKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Donanma Komutanlığı'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında açılan davada tutuklu sanık Tuğamiral Gürel Kaynak etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek örgüt hakkında itirafda bulundu.
Kahvehane ile minibüse ateş açtılarGölcük İlçesi'nde bir kahvehane ile park halindeki yolcu minibüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
- İzmit sinemalarında bu hafta (18-24 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 7 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
- Kocaeli'de Kurban Bayramı'ndan kareler
- Vali Aksoy, resepsiyonda kent protokolünü ağırladı
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim