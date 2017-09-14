2.kattan düşen küçük çocuk yaralandı

İzmit Kadıköy Mahallesinde 2. kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen 2 buçuk yaşındaki Emir Şenyer ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak adresinde bulunan İpek Apartmanı adresinde ikamet eden Hüseyin ve Feride Şenyer çiftinin 2 buçuk yaşındaki çocukları Emir Şenyer, odada yalnız olduğu esnada 2. kattaki evlerinin penceresine çıktı. Pencereden dışarı baktığı esnada dengesini kaybederek beton zemine düşen küçük çocuk yaralandı. Ailesi ve çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gele sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Emir Şenyer, Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan Şenyer’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN