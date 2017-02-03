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2 kişiyi silahla vuran zanlı, MOBESE'den kaçamadı!

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2 kişiyi silahla vuran zanlı, MOBESE'den kaçamadı!
Preveze Caddesi'nde önceki akşam 2 kişiyi kurşunlayarak yaralayan şahıs mobese sayesinde yakalandı.

Önceki akşam Gölcük Preveze Caddesi'nde meydaba gelen olayda, yol verme tartışması yüzünden 2 kişiyi silahla yaralayan A.T polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda yakalandı. Olaydan sonra kaçarak izini kaybettirdiğini düşünen A. T.'yi mobese kameraları ele verdi. Çevrede bulunan mobese kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.T'nin izine ulaştı. Yakalanarak hakim karşısına çıkartılan A.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar
erol
03 Şubat 2017 Cuma 14:40
14:40
bravo TÜRK polisine
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