  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 3 °C

2.Küme’de gollü açılış

»
2.Küme’de gollü açılış
2016-2017 sezonu 2.Küme Futbol Ligi, önceki akşam tek maçla başladı.

8 Grupta 57 takımın mücadele edeceği İkinci Amatör Küme önceki gece saat 19.30’da Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda B Grubunda Kirazlıyalıspor ile KYÖDspor maçıyla başladı. İlk maç 2-2 berabere bitti, iki takım bir puana razı oldu. Bugün ise A, C, E ve H Grubunda dokuz statta 14 maç oynanacak

 

AÇILIŞ MAÇI HEREKE’DE OYNANDI

Maçın ilk yarısı Kirazyalıspor’un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı KYÖDspor iki gol buldu, maç 2-2 berabere sona erdi. Soğuk havada oynanan  maçta futbolcuların  başarılı futbolu ve atılan goller, taraftarların içini ısıttı. Bugün ise A, C, E ve H Grubunda 9 statta 14 maç oynanacak. A Grubunda Körfez Atılımspor ve F Grubunda Karamürsel Barbarosspor Lig’e katılım evrakların verdi, ancak sonradan ligden çekilmesi nedeniyle 57 takım zirve mücadelesi vermeye başladı. Körfez Atılımspor ve Karamürsel Barbarosspor 2017-2018 Sezonunda 2. Amatör Kümede yer almayacak.

 

SIKI MAÇLAR VAR

2. Amatör Kümeye  bu yıl ilk kez katılan Uzuntarlaspor  B Grubunda,  Kartepe Köseköy Ateş D. Grubunda, Başiskele Damlarspor F Grubunda, Gebze Yavuz Selimspor H.Grubunda mücadele edecek.  8 Grupta 57 takım İkinci Amatör Kümede  zirve mücadelesi verecek. İkinci Amatör Küme’de gruplarında şampiyon olan 8 grup birincisi, 1. Amatör Kümeye direkt yükselecek. Gruplarında ikinci ve üçüncü sırayı alan 16 takım Play-Off grubunda mücadele edecek. Play-Off grubunda iki takım daha 1. Amatör Küme’ye yükselecek. Çift devreli lig esasına göre oynanan 2. Amatör Küme maçları yaklaşık üç ay sürecek. 2. Amatör Kümede bu sezon 1987 ve yukarısı 9 futbolcuyu ilk on sekiz kişilik kadrosuna yazdırabilecek, 10 kişi yazıldığı zaman 3-0 hükmen yenik sayılacak.

 

KİRAZLIYALISPOR: 2 KYÖDSPOR: 2

STAT: Hereke (2.Küme B)

HAKEMLER: Kadir Yılmaz ***, Emre Şehirli ***, Ayhan Özay ***

KİRAZLIYALISPOR: Çağlar ***,Melih Doğan ***, Murat ***, Savaş **, Barış ***, Abdullah ** (dk 75Orhan **), Ahmet **, Erol ***, Mert ** (dk 84 Faruk **), Serkan ***, Tuğral **

KÖYDSPOR: Metehan ***; Yusufcan **, Batuhan ***, Emre ***, Yusuf, Oğuzhan ***, İsmail, Ali Erkan ***, Murat ***, Onur ***, Erdem ***

GOLLER: Erol dk 35, Serkan dk 40, Murat dk 47, Erdem dk 64

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vanspor: 2 Kocaelispor: 1 (BİTTİ)11 Şubat 2017 Cumartesi 11:19
  • Cahit Elginkan farkı11 Şubat 2017 Cumartesi 09:35
  • Kocaelispor’da tek yol 3 puan!11 Şubat 2017 Cumartesi 02:00
  • Sevindik: Hakemi geçemedik10 Şubat 2017 Cuma 14:25
  • Gebzespor, transferde son noktayı koydu10 Şubat 2017 Cuma 14:21
  • Süper Lig'de 20. hafta sürüyor10 Şubat 2017 Cuma 13:11
  • Şimşekler için Gölcük’e!..10 Şubat 2017 Cuma 13:09
  • Hava eksi 2 derece olacak10 Şubat 2017 Cuma 13:08
  • Kartal maçımızı da yönetmişti10 Şubat 2017 Cuma 13:07
  • Sınırda 5 kişi var!10 Şubat 2017 Cuma 13:06
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim