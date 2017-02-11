2.Küme’de gollü açılış

2016-2017 sezonu 2.Küme Futbol Ligi, önceki akşam tek maçla başladı.

8 Grupta 57 takımın mücadele edeceği İkinci Amatör Küme önceki gece saat 19.30’da Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda B Grubunda Kirazlıyalıspor ile KYÖDspor maçıyla başladı. İlk maç 2-2 berabere bitti, iki takım bir puana razı oldu. Bugün ise A, C, E ve H Grubunda dokuz statta 14 maç oynanacak

AÇILIŞ MAÇI HEREKE’DE OYNANDI

Maçın ilk yarısı Kirazyalıspor’un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı KYÖDspor iki gol buldu, maç 2-2 berabere sona erdi. Soğuk havada oynanan maçta futbolcuların başarılı futbolu ve atılan goller, taraftarların içini ısıttı. Bugün ise A, C, E ve H Grubunda 9 statta 14 maç oynanacak. A Grubunda Körfez Atılımspor ve F Grubunda Karamürsel Barbarosspor Lig’e katılım evrakların verdi, ancak sonradan ligden çekilmesi nedeniyle 57 takım zirve mücadelesi vermeye başladı. Körfez Atılımspor ve Karamürsel Barbarosspor 2017-2018 Sezonunda 2. Amatör Kümede yer almayacak.

SIKI MAÇLAR VAR

2. Amatör Kümeye bu yıl ilk kez katılan Uzuntarlaspor B Grubunda, Kartepe Köseköy Ateş D. Grubunda, Başiskele Damlarspor F Grubunda, Gebze Yavuz Selimspor H.Grubunda mücadele edecek. 8 Grupta 57 takım İkinci Amatör Kümede zirve mücadelesi verecek. İkinci Amatör Küme’de gruplarında şampiyon olan 8 grup birincisi, 1. Amatör Kümeye direkt yükselecek. Gruplarında ikinci ve üçüncü sırayı alan 16 takım Play-Off grubunda mücadele edecek. Play-Off grubunda iki takım daha 1. Amatör Küme’ye yükselecek. Çift devreli lig esasına göre oynanan 2. Amatör Küme maçları yaklaşık üç ay sürecek. 2. Amatör Kümede bu sezon 1987 ve yukarısı 9 futbolcuyu ilk on sekiz kişilik kadrosuna yazdırabilecek, 10 kişi yazıldığı zaman 3-0 hükmen yenik sayılacak.

KİRAZLIYALISPOR: 2 KYÖDSPOR: 2

STAT: Hereke (2.Küme B)

HAKEMLER: Kadir Yılmaz ***, Emre Şehirli ***, Ayhan Özay ***

KİRAZLIYALISPOR: Çağlar ***,Melih Doğan ***, Murat ***, Savaş **, Barış ***, Abdullah ** (dk 75Orhan **), Ahmet **, Erol ***, Mert ** (dk 84 Faruk **), Serkan ***, Tuğral **

KÖYDSPOR: Metehan ***; Yusufcan **, Batuhan ***, Emre ***, Yusuf, Oğuzhan ***, İsmail, Ali Erkan ***, Murat ***, Onur ***, Erdem ***

GOLLER: Erol dk 35, Serkan dk 40, Murat dk 47, Erdem dk 64