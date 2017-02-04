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2.Lig Beyaz Grup’ta yarın: Fethiye-Kocaeli Birlik

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2.Lig Beyaz Grup’ta yarın: Fethiye-Kocaeli Birlik
2.Lig Beyaz Grup’ta zirve savaşı iyice kızıştı.

2.Lig Beyaz Grup’ta zirve savaşı iyice kızıştı. Bir hafta bir takım, diğer hafta diğer takım lider oluyor ve müthiş bir kapışma yaşanıyor. Kocaeli Temsilcilerinden Birlikspor, yarın Fethiye deplasmanında sahaya çıkıyor. 21.haftaya dahil maç 13.30’da başlayacak. Amed İstanbul’a konuk olacak. Büyükşehir Erzurum dün oynadı. Birlik, 20 maçta 36 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

 

UMUT KAYA CEZALI, HAKEMLER İZMİR’DEN…

Fethiye İlçe Stadı’nda rakibiyle karşı karşıya gelecek olan temsilcide sarı kart cezalısı Umut Kaya kadroda yer almadı. 36 puanla ligin 3.sırasında yer alan Kırmızı-Beyazlılar, 28 puanla 7.sırada bulunan Fethiyespor maçına puan veya puanlar almak için çıkacak. İzmit bölgesi triosunun yöneteceği maçta başlama düdüğünü Levent Balcı çalacak. Mehmet Özkan ve Uğur Erdoğan’ın yardımcı hakemliği üstleneceği karşılaşmada dördüncü hakem ise aynı bölgeden Can Savaşan olacak.

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