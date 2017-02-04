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2. Lig takımı bin 700 TL bulamazsa küme düşecek

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2. Lig takımı bin 700 TL bulamazsa küme düşecek
Voleybol 2. Lig Erkekler 2. Grup'ta mücadele eden Yeni Kandıraspor, bin 700 TL bulamaz ise Bölgesel Lig’e düşecek.

Tüm imkansızlıklara rağmen 2. Lig’e kadar çıkarmayı başaran Yeni Kandıraspor, Kulüp Başkanı Yılmaz'ın oyunculara ödenmesi geren bin 700 TL'yi bulamaması halinde Bölgesel Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kocaeli, Kandıralı iş adamlarını ve sivil toplum örgütlerini arayarak oyuncuların parasını veremediği takdirde 5 Şubat Pazar günü saat 14.30'da Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek maça çıkmayacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, bu nedenle takımının 2. Lig’den düşeceğini belirtti.

 

Sahaya çıkmayınca hükmen yenildiler

Geçen hafta da Kandıra Belediyesi araç konusun yardımcı olamadığı için Tekirdağ’daki maça gidemediklerinden dolayı hükmen mağlup sayıldıklarını belirten Yılmaz, bu maça da çıkamadıkları takdirde 2 maç üst üste çıkamadıkları için 2. Lig’den Bölgesel Lig’e düşeceklerini ifade etti.

 

Çaldıkları kapıdan eli boş döndüler

Takımının bulunduğu durumdan üzüntü duyduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Bu kadar parayı bulamazsam tüm emeklerimiz heba olacak. Tüm sporseverlerden, Kandıralı iş adamları ve sivil toplum örgütlerinden, Büyükşehir ve Kandıra Belediyesi’nden destek ve yardımlarını bekliyoruz” dedi.

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