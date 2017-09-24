2 mahallede delegeler belirlendi

İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya başkanlığında gerçekleştirilen mahalle delege seçimlerinde bugün Bekirdere, Tavşantepe, Terzi Bayırı ve Yeşilova mahalleleri yapıldı. Selin BECER
Mahallelerin delege listeleri şu şekilde:
BEKİRDERE MAHALLESİ
Kongre delegeleri: Çetin Seymen, Devrim Bal, Ertunç Bektaş, Şahin Bingöl, Sercan Itış, Samet Ergul
Önseçim delegeleri: Arslan Beyazgül, İmam Sağlam, İlyas Ataç, Tekin Akın, Fevzi Uygun, Hıdır İncesu, Hakkı Eryıldırım, İmam Yoloğlu, Hüseyin Dinç, Emre Cihangir, Yasemin Satıç, Ömer Doğramacı, Suat Seymen, Ercan Karaca, Çetin Kula, Emirali Yıldız, Muharrem Turgut, Yılmaz Kaygısız, Ahmet San, Bayram Taşpınar, Şemsettin Karamak.
TERZİ BAYIRI MAHALLESİ
Kongre Delegeleri: Nahit Doyraner, Sadat Cebe, Nemi Kubilay, Erol Ülgen
Önseçim Delegeleri: Serap Doyraner, Serpil Bakıroğlu, Kezban Duran, Arzu Kobilay, Muharrem Kobilay, Cüneyt Çavaş, Faruk Samsa, Nejdet Yavuz, Koray Ayman, Çağatay Cebe, Bekir Özdenizer, Kemalettin Çepel.