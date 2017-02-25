2 vali arasındaki fark (!)

Abdullah Karagöz

Birincisi, Erdal Ata;

Karamürsel’de “motor iskelesi” denen yerde belediye tarafından “balıkçılar için” yapılan barınağın, KAÇAK yapı olduğu için AÇILIŞ törenine gelmeyen VALİ…

İkincisi, Hasan Basri Güzeloğlu…

Belediye tarafından Karamürsel’in DALYAN mevkiinde ”TAŞ TAHKİM” yapıyoruz diye balıkçılar için yaptığı KAÇAK (!) balıkçı barınağına, “iskansız, tapusuz, ruhsatsız” diyerek gitmek istemeyen balıkçıları, ‘Bir haftaya kadar oraya gitsinler (!)’ diyen ve; ‘Gitmezlerse, oturdukları binayı yıkın (!)’ talimatı verdiği söylenen VALİ...

Karamürselli balıkçılar ile Karamürsel Belediyesi arasındaki “BALIKÇI BARINAĞI” sürtüşmesi, hani FETÖ’cüler için söylenen; ‘Ne istediler de vermedik (!)’ ifadesinin aynısı…

Belediyenin yaptığı (Taş Tahkim) Balıkçı Barınağı, balıkçıların ‘Şu eksik, bu eksik (!)’ dedikçe, belediyenin istenenleri yapması ile devam ediyor.

Proje içinde olması gereken BİNA bile dışarıya kaydırıldı. Aylar, yıllar geçti bina bitti, barınak bitti, balıkçıların itirazlar bitmedi.

Bir inattır gidiyor…

Belediye, balıkçıların şehir içindeki adacığı yeniden yapmaya kararlı. Burada bulunan işletmeleri yıkıp attı bir tek balıkçıların oturduğu bina kaldı.

Belediye, balıkçılara; “Çıkın burayı yıkacağız (!)” diyor…

Balıkçılar; “Yeni yaptığınız yer iskansız, ruhsatsız, tapusuz… Yarın Milli Emlak gelir; “Çıkın buradan” derse biz ne yaparız? Bize yasal haklarımız olan belgeli yer verin, gidelim. Olmazsa biz buradan çıkmayız(!)” diyor ve oturdukları binayı terk etmiyorlar.

Belediye de, binayı yıkamadığı için balıkçıları, Vali’ye şikayet ediyor.

Sayın Vali de; Defterdar’a talimat vererek balıkçıların binayı terk etmesini istiyor.

Sayın Vali Güzeloğlu, Karamürselli balıkçıları bir dinleseniz, isteklerinde haklı mı değiller mi, bir hakem olsanız, daha iyi olmaz mı?

Balıkçıları “İskansız, ruhsatsız ve tapusuz Milli Emlak’ın malı olan deniz dolgusu üzerine yapılan “KAÇAK İNŞAAT” Balıkçı Barınağı’nda iskana zorlayacağınıza, burayı önce YASAL hale getirseniz, önce Milli Emlak ihaleye çıkarsa sonra, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne devretse ve Tarım Müdürlüğü de ihaleyle Karamürselli BALIKÇILARA kiralasa…

Balıkçılar Devletin YASAL olarak (eskiden olduğu gibi) kiracısı olduktan sonra, yeni yapılan Balıkçı Barınağı’na taşınsalar olmaz mı?

Bal gibi olur değil mi?

Bu olanak varken neden yasal olmayan bir yer veya binaya, KARAMÜRSELLİ BALIKÇILARI, defterdarlık aracılığı ile tehdit savurup KAÇAK YAPI, BİNA veya BARINAĞA gitmeye zorluyorsunuz?

Memleketimizde işte 2 vali örneği…

Biri KAÇAK YAPI olduğu için açılış törenine gitmiyor, diğeri ise KAÇAK YAPI olduğunu bildiği halde BALIKÇILARI kaçak binada oturmaya zorluyor !..