2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı... Gülaçtı'nın cezası onandı!

Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi, Gülaçtı Kuyumculuk’un sahibi Hüseyin Gülaçtı’ya Bankacılık Kanunu’na muhalefetten 2 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi de cezayı onadı

Gülaçtı Kuyumculuk’un sahibi Hüseyin Gülaçtı, Eylül 2012’te Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek, firmasında çalışan bazı kişiler ve bu kişilerle işbirliği yapan bazı müşterileri tarafından “dolandırıldığını” ileri sürmüştü. Mahkeme devam ederken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) da 5411 Sayılı 150/1 maddesince Bankacılık Kanunu’na muhalefetten Gülaçtı Kuyumculuk hakkında dava açtı.

14.CEZA DAİRESİ ONADI

BDDK’nın devreye girmesiyle davacı durumunda olan Hüseyin Gülaçtı sanık durumuna düştü. Haziran 2014’te Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan dava 5 Eylül 2016 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme, Hüseyin Gülaçtı’ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Gülaçtı, T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi’ne itirazda bulundu. 14.Ceza Dairesi itirazı kabul etmedi ve Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu hapis cezasını onadı. Mesut AKBULUT