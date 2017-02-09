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20 bin öğretmen alımı yapılacak!

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20 bin öğretmen alımı yapılacak!
20 bin öğretmen alımı yapılacak!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımızın talimatıyla, 20 bin öğretmen ataması için önümüzdeki hafta içinde duyuruya çıkılacak" dedi. Ayrıntılar gelecek

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