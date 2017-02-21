Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden edindiğimiz bilgiye göre havalar ısınıyor. Bugün ve yarın hava açık, sıcaklık gece 5-6, gündüz ise 19 derece civarında olacak. Cumartesi günü ise hava yer yer yağışlı… Ama sıcaklık 20 derece… Pazar günü ise sağanak yağış var.
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20 dereceyi göreceğiz!
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden edindiğimiz bilgiye göre havalar ısınıyor.
Etiketler: Kocaeli, Hava Durumu, Güneşli
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