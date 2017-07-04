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20 yaşındaki genç boğularak can verdi

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20 yaşındaki genç boğularak can verdi
Kandıra Kerpe'den boğulma haberi geldi!

Alınan bilgilere göre; Kerpe plajının Rüzgarlı Kayalar mevkiinde serinlemek için denize giren 20 yaşındaki Melih Yetkin, bir anda gözlerden kayboldu. Yetkin’in uzun süre gözden kaybolması ve geri dönmemesi üzerine çevredekiler yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve KOSKEM ekipleri sevk edildi.

 

KURTARILAMADI

Bölgede yapılan incelemede KOSKEM ekipleri, kısa sürede Yetkin’e ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yetkin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 20 yaşındaki gencin ailesi, ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi. İzmit Tavşantepe mevkiinde oturduğu öğrenilen Yetkin’in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

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