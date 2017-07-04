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20 yaşındaki Melih denizde boğuldu

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20 yaşındaki Melih denizde boğuldu
Kandıra Kerpe sahilinde ailesiyle birlikte denize giren 20 yaşındaki zihinsel engelli Melih Yetkin, denizde boğularak yaşamını yitirdi

Kandıra Kerpe sahilinde serinlemek için denize giren 20 yaşındaki Melih Yetkin, boğularak yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre İzmit Bekirdere Mahallesi Doğan Sokak üzerinde ikamet eden Bereket Market Çalışanlarından Mustafa Yetkin ve merhum Emine Yetkin’in 5 çocuğundan biri olan Melih Yetkin (20) ailesi ile birlikte Kandıra Kepre sahiline gitti. Yetkin, denize açıldıktan 15 dakika sonra gözden kayboldu. Yetkin’in gözlerden kaybolması üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve KOSKEM ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede KOSKEM ekipleri, yaptıkları çalışma ile Melih’e ulaştı. Hemen sahil tarafına çıkartıldıktan sonra sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melih, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İzmit Gündoğdu Mahallesi Çavdar Sokak adresinde ikamet eden ablası ile yaşadığı öğrenilen Melih Yetkin’in İzmit Meslek Lisesi Engelli Bölümünde 3. Sınıfta okuduğu ayrıca kendisinin zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Melih Yetkin’in cenazesi ailesine teslim edildi. Melih Yetkin’in cenazesi Tavşantepe Bahar Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

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