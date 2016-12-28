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2016da 7’den 70’e herkese spor imkanı

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2016da 7’den 70’e herkese spor imkanı
2016 yılında kent genelinde 7’den 70’e herkes spor yapsın diye yeni salonlar ve spor sahaları inşa edildi.

Sporu kent genelinde geniş kesimlere yaymak amacı ile hayata geçirilen projeler, 2016 yılında hız kesmedi. Bu kapsamda birçok ilçede futbol sahaları, kapalı spor salonları inşa eden Büyükşehir, ihtiyacı olan okullara da basketbol ve voleybol alanlarını hizmete açtı.

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