2017'de zehir tacirlerine göz açtırılmadı! İşte bilanço...

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2017 yılı içinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 36 şahıs yakalandı. 36 şahıstan 15’i çıkarıldıkları adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2017’DE 30 OPERASYON
Gölcük’te 2017 yılı içerisinde toplam 30 operasyonda; 115 kg Esrar Maddesi, 36 gr Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maddesi, 38 kök Hint Keneviri, 0,45 gr Eroin Maddesi, 2 gr Kokain Maddesi ile 2 adet Ecstasy Hap ele geçirildi.