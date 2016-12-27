  • BIST 76.803
  • Altın 129,434
  • Dolar 3,5197
  • Euro 3,6784
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 3 °C

2017'nin asgari ücreti Resmi Gazete'de

»
2017'nin asgari ücreti Resmi Gazete'de
2017 yılında arabuluculuk faaliyetlerinde uygulanacak asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek olan 2017 arabuluculuk asgari ücreti tarifesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan tebliğde "Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Arabulucu, arabuluculuk süreci başlamadan önce yapmış olduğu masrafları arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan isteyebilir. Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür" ifadeleri yer aldı.

 

2017'NİN ÜCRET TARİFELERİ

Buna göre, 1 Ocak itibariyle arabuluculuk faaliyetlerinde ücretler, Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda, taraf başına bir saati (ilk üç saate kadar) 120 TL, takip eden her saat için 90 TL, uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunuyorsa bir saati (ilk üç saate kadar) 90 TL, takip eden her saat için 180 TL olarak belirlendi.

 

Ticari uyuşmazlıklarda, taraf başına bir saati (ilk üç saate kadar) 240 TL, takip eden her saat için 180 TL alınacak. Ücretler, işçi-İşveren uyuşmazlıklarında taraf başına bir saati (ilk üç saate kadar) 120 TL, takip eden her saat için 90 TL oldu. Arabuluculuk faaliyetlerinde diğer tür uyuşmazlıklar ise taraf başına ilk üç saate kadar saati 110 TL, takip eden her saat için 75 TL ücret tarifesi uygulanacak.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araç sahipleri dikkat... Yeni vergi oranları açıklandı!27 Aralık 2016 Salı 09:02
  • Otomotiv pazarı yükselişte26 Aralık 2016 Pazartesi 13:22
  • Açlık sınırı bin 432 TL oldu26 Aralık 2016 Pazartesi 13:21
  • Elektrik abonelerine müjde!26 Aralık 2016 Pazartesi 13:09
  • Vergi ödemelerinde yeni dönem!26 Aralık 2016 Pazartesi 08:42
  • Dolar haftaya nasıl başladı?26 Aralık 2016 Pazartesi 08:36
  • Türk halkının yatırımdaki ilk 3 tercihi: Ev, araba, altın25 Aralık 2016 Pazar 09:29
  • Destek başvurularında son gün 30 Aralık24 Aralık 2016 Cumartesi 09:11
  • FHGE aralıkta 0,6 puan azaldı23 Aralık 2016 Cuma 14:34
  • Nakliye firmaları, 2 bin araçlık TIR parkı istedi23 Aralık 2016 Cuma 14:12
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim