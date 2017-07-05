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21. gününde: Adalet Yürüyüşü

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21. gününde: Adalet Yürüyüşü
Adalet Korteji, 21. gününü tamaladı.

15 Haziran 2017 tarihinde Ankara Güvepark'tan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde başlayan Adalet Yürüyüşü'nde bugün 21. gün yürünecek. Bugüne kadar toplamda 350 kilometrenin kat edildiği yürüyüşün Kocaeli ayağında 3 günü geride bıraktık. Kafile bugün saat 09.00'da Körfez'deki kamp alanından tekrardan yollara döküldü. İlk kez yürüyüşüe dahil olmak isteyenlerin üzerleri polis ekiplerince arandı. Yaklaşık 17 bin kişinin yürüyeceği Adalet Korteji'nin bugünkü hedefi Şirinyalı ve Dilovası'nı geçmek.Yürüyüş 9 Temmuz'da İstanbul Maltepe'de son bulacak.

 

YÜRÜYÜŞ BİTTİ

Adalet Yürüyüşüçüleri günün ilk molasını verdi. Saat 09.00'dan beri yollarda olan kafile, Körfez Şirinyalı Kavaklıdere mevkii BP Ultimate Petrol'de önceki günlerin aksine bugün ilk uzun molasını verdi. Günde iki kez mola veren yürüyüşçüler ilk 30 dakikalık kısa bir mola verirken daha sonra yakaşık 4 saatlik uzun mola veriyorlardı. Bugün ise yaklaşık 5 saatliğine mola veren kafileye su ve meyve ikramları yapıldı. Saat 12.00'da Merkez Yürütme Toplantısı yapıldı. Mola saat 16.00'a kadar sürdü. 16.00 itibariyle Adalet Kortaji yoğun güvenlik önlemleri arasında yürüyüşüne tekrardan başladı. Yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından kafile, Tavşancıl sahile ulaştı.

 

TAVŞANCIL SAHİLDE KONAKLAMA

Adalet Yürüyüşşü'nün 21. gününde Körfez'den yürüyüşe başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşamı, tavşancıl sahilde geçirecek. Yarın ise sabah saatlerinde tekrar yola çıkacak olan Kılıçdaroğlu’nun bir diğer durağı ise Gebze olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde yer alan Milli Savunma Bakanlığı’nın Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne devrettiği Gebze Askeri Kışlası’nda konaklayacak. Selin BECER

 

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CHP Milletvekili Mustafa Balbay Adalet Yürüyüşü'nde

 

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Yaptıkları Rock müzik ile adını duyuran Red Grubu da Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyor

 

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CHP'li vekiller Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan ve Haydar Akar'dan Adalet Yürüyüşü'nde Kocaelispor atkısıyla hatıra fotoğrafı

 

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Muharip Gaziler, Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyüyor

 

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CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, yürüyüş kortejinde

 

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CHP Milletvekili İlhan Cihaner yürüyüşte

 

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Polis ilk kez yürüyüşe katılacakların üzerlerini tek tek aradı

 

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Ünlü sinema sanatçısı Salih Güney yürüyüşte

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU, KOCAELI'NIN KORFEZ ILCESI'NDE ADALET YURUYUSU'NE DEVAM EDIYOR. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-KORFEZ-DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU, KOCAELI'NIN KORFEZ ILCESI'NDE ADALET YURUYUSU'NE DEVAM EDIYOR. POLIS GENIS GUVENLIK ONLEMLERI ALDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-KORFEZ-DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU, KOCAELI'NIN KORFEZ ILCESI'NDE ADALET YURUYUSU'NE DEVAM EDIYOR. POLIS GENIS GUVENLIK ONLEMLERI ALDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-KORFEZ-DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU, KOCAELI'NIN KORFEZ ILCESI'NDE ADALET YURUYUSU'NE DEVAM EDIYOR. POLIS GENIS GUVENLIK ONLEMLERI ALDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-KORFEZ-DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU, KOCAELI'NIN KORFEZ ILCESI'NDE ADALET YURUYUSU'NE DEVAM EDIYOR. POLIS GENIS GUVENLIK ONLEMLERI ALDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-KORFEZ-DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU, KOCAELI'NIN KORFEZ ILCESI'NDE ADALET YURUYUSU'NE DEVAM EDIYOR. POLIS GENIS GUVENLIK ONLEMLERI ALDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-KORFEZ-DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU, KOCAELI'NIN KORFEZ ILCESI'NDE ADALET YURUYUSU'NE DEVAM EDIYOR. POLIS GENIS GUVENLIK ONLEMLERI ALDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-KORFEZ-DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU, KOCAELI'NIN KORFEZ ILCESI'NDE ADALET YURUYUSU'NE DEVAM EDIYOR. POLIS GENIS GUVENLIK ONLEMLERI ALDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-KORFEZ-DHA

ADALET YURUYUSU 21.GUNUNDE DEVAM EDERKEN,KORTEJIN GECISI SIRASINDA BAZI VATANDASLAR PROTESTO EDERKEN BAZILARI DA DESTEK VERDI.FOTO:AKIN CELIKTAS/KOCAELI,(DHA)

ADALET YURUYUSU 21.GUNUNDE DEVAM EDIYOR.FOTO:AKIN CELIKTAS/KOCAELI,(DHA)

ADALET YURUYUSU 21.GUNUNDE DEVAM EDIYOR.FOTO:AKIN CELIKTAS/KOCAELI,(DHA)

"Adalet yürüyüşü" 21'nci gününde. Kocaeli (DHA)

"Adalet yürüyüşü" 21'nci gününde. Kocaeli (DHA)

"Adalet yürüyüşü" 21'nci gününde. Kocaeli (DHA)

"Adalet yürüyüşü" 21'nci gününde. Kocaeli (DHA)

ADALET YURUYUSU KOCAELI'NIN KORFEZ ILCESI'NDE DEVAM EDIYOR. POLIS VE JANDARMA EKIPLERI YURUYUS SIRASINDA GENIS GUVENLIK ONLEMLERI ALDI. D-100 KARAYOLU ULASIMA KAPATILIRKEN, EMNIYET GUCLERINE AIT ARACLAR SADECE SOL SERITTEN GECIS YAPABILDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-KORFEZ-DHA

ADALET YURUYUSU KOCAELI'NIN KORFEZ ILCESI'NDE DEVAM EDIYOR. POLIS VE JANDARMA EKIPLERI YURUYUS SIRASINDA GENIS GUVENLIK ONLEMLERI ALDI. D-100 KARAYOLU ULASIMA KAPATILIRKEN, EMNIYET GUCLERINE AIT ARACLAR SADECE SOL SERITTEN GECIS YAPABILDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-KORFEZ-DHA

ADALET YURUYUSU KOCAELI'NIN KORFEZ ILCESI'NDE DEVAM EDIYOR. POLIS VE JANDARMA EKIPLERI YURUYUS SIRASINDA GENIS GUVENLIK ONLEMLERI ALDI. D-100 KARAYOLU ULASIMA KAPATILIRKEN, EMNIYET GUCLERINE AIT ARACLAR SADECE SOL SERITTEN GECIS YAPABILDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-KORFEZ-DHA

ADALET YURUYUSU KOCAELI'NIN KORFEZ ILCESI'NDE DEVAM EDIYOR. POLIS VE JANDARMA EKIPLERI YURUYUS SIRASINDA GENIS GUVENLIK ONLEMLERI ALDI. D-100 KARAYOLU ULASIMA KAPATILIRKEN, EMNIYET GUCLERINE AIT ARACLAR SADECE SOL SERITTEN GECIS YAPABILDI. MOLA VERILDIGINDE POLIS KONVOYUN ONUNDE BEKLEDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-KORFEZ-DHA

 

 

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Yorumlar
ASAHIN660
05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:00
14:00
Adalet için yörüdüğünü sanan zavallılar adaleti 15 tenmuz gecesi sokaga çıkarak koruyup sahiplenecektiniz o zaman çıksaydınız ellerinizden öperdim.Şimdi hainlerin ve şerefsizlerin talimatı ve finansmanı ile ancak gölgenizle avunur teselli bulursun senin kim peşine düşer be
Ayşe
05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:30
13:30
Sabahki konusmasini dinledim.Hakim ve savcilarin yerini degistirdiler dedi.Sana mi sormalari gerekiyordu, ne yapmalari gerektigini?Konus da dengeli konus azicik.
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