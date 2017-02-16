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21 yaşındaki genç kazada yaşamını yitirdi

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21 yaşındaki genç kazada yaşamını yitirdi
Kocaeli’de ikamet eden 21 yaşındaki Ertürk Şat, TEM otoyolu Çayırova Gişeler mevkisinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de ikamet eden Ertürk Şat (21) isimli şahıs, TEM otoyolu Çayırova Gişeler mevkisinde park ettiği aracından indikten hemen sonra bir başka araç kendisine çarpması sonucu yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri Ertürk Şat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şat’a çarparak ölümüne neden olan aracın ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öne sürüldü. Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Şat’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şat’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek bugün toprağa verilecek. Nuri AKÇAHARMAN

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