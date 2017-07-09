  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli : 23 °C
  • İstanbul : 25 °C
  • Sakarya : 23 °C

21 yıl sonra Hacet Bayramı yapıldı

»
21 yıl sonra Hacet Bayramı yapıldı
Körfez Belediyesi, unutulmaya yüz tutan bir geleneği daha canlandırdı; Hacet Bayramı, 21 yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirildi.

Körfez’de 200 yıllık gelenek olan ama 21 yıldır kutlanmayan Hacet Bayramı, Körfez Belediyesi tarafından yeniden canlandırıldı. Yukarı Hereke Yaylası’ndaki mesire alanında gerçekleştirilen etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Mehmet Bilir de Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

 

200 YILLIK BİR GELENEK

Hacet Bayramı’nın 200 yıllık bir gelenek olduğunu ve 21 yılın ardından ilk kez kutlandığını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “21 yıl sonra Körfez ilçemizde yeniden Hacet Bayramımızı kutluyoruz. Rabbim bütün hacetlerimizi kabul etsin inşallah. En az 200 yıllık bir gelenek. Bizlere düşen görev, geleneklerimize sahip çıkmak olacak. Birincisini yaptık, bir daha kıyamete kadar bu bayram kutlanacak; tekbirler, Kur’anlar okunacak, dualar yapılacak.

 

VATANI KOLAY KAZANMADIK

Her karışında şehit kanı bulunan bu vatanı bizler kolay kazanmadık. Hep oyunlar vardı. Tekrar yeni oyunlar peşindeler. Ama bizler bir olacağız, birlik olacağız ve hainlere geçit vermeyeceğiz. Önümüzde 15 Temmuz’un yıl dönümü var. 249 şehidimize Allah gani gani rahmet eylesin. 2 bin civarında gazimiz vardı. Onlarda inşallah şifa bulacaktır” ifadelerini kullandı.

 

NAMAZI BAŞKAN KILDIRDI

baskan-kildirdi-(1).jpg

Yapılan konuşmaların ardından Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Mehmet Bilir de Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Daha sonra ilahiler söylendi. Öğle namazını ise Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran kıldırdı. Namaz sonrasında da dualar edildi. Alanda toplanan vatandaşlara, gelenekte olduğu gibi; Yufka ve nohutlu pilav ikram edildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gökyüzü şenlendi09 Temmuz 2017 Pazar 10:00
  • İzmit Belediyesi’nden 4000 kişilik cenaze yemeği09 Temmuz 2017 Pazar 09:51
  • Gençlerin zirvede yaz keyfi09 Temmuz 2017 Pazar 09:48
  • Bu otobüste eğitim var!09 Temmuz 2017 Pazar 09:46
  • Gebze’ye yaya köprüsü yapılacak09 Temmuz 2017 Pazar 09:38
  • Hurda araçlarını sokaklara bırakanlara ceza09 Temmuz 2017 Pazar 09:31
  • Belediyeden küpe uyarısı09 Temmuz 2017 Pazar 09:22
  • Gölkay’da bakım çalışması yapıldı08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:28
  • Gültepeli gençler Sarısu’da kamp yaptı08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:22
  • Ford Otosan’ın şenliğinde “Geri Dönüşüm Kahramanları” oldu08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:13
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim