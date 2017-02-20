215 TL’ye otomobil aldı

Symbol AVM, ‘Sonbahar’da Symbol’de Hediye Üstüne Hediye’ kampanya çekilişinde talihli Sait Selvi’ye Volvo S60 T3 otomobil teslim etti

Symbol AVM, 100 TL’lik alışveriş yapan herkesin katıldığı ‘Sonbahar’da Symbol’de Hediye Üstüne Hediye’ kampanya çekilişinde Çelik Konstrüksiyon işi yapan 37 yaşındaki Sait Selvi’ye Volvo S60 T3 marka otomobili teslim etti. Çekilişe girdiği 215 TL’ye aldığı ayakkabılarıyla aracını almaya gelen Selvi, ilk duyduğunda telefon şakası yapıldığını sanarak ciddiye almadığını belirtti. AVM’den gelen telefon ile haberin gerçek olduğunu anlayan Selvi çok şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

KAMPANYALAR SÜRECEK

1 Ekim – 20 Aralık tarihleri arasında devam eden ve 94 bin 292 katılımcının yer aldığı çekilişte, katılımcılardan 1 kişiye Macbook Air Bilgisayar, 3 kişiye Iphone 6S 16 GB Silver Cep Telefonu, 6 kişiye IPAD Air Wifi 16 GB Silver, 2 kişiye Inox Vestel Bulaşık Makinesi, 2 kişiye Inox Vestel Çamaşı Makinesi, 2 kişiye Inox Vestel Buzdolabı ve 3 kişiye ise 2 kişilik NG Sapanca Otel’de hafta içi yarım pansiyon tatili hediye edildi. Symbol AVM Müdürü Ercan Öztürk, kampanyanın gördüğü yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ve ilerleyen dönemlerde de benzer kampanyalara devam edeceklerini söyledi. Selin BECER