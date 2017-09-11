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22 asker FETÖ'den gözaltına alındı

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22 asker FETÖ'den gözaltına alındı
Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 22 asker gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 22 muvazzaf asker gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 22 muvazzaf asker gözaltına alındı. Ekiplerin, diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaları devam ediyor.

 

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