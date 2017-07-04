22'nci Kök Hücre Kursu başladı

KOÜ KÖGEM tarafından 22'ncisi düzenlenen ‘Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Temel Teknikler ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları’ başladı

Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) tarafından 22'incisi düzenlenen ‘Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Temel Teknikler ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları’ önceki gün başladı. KOÜ Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan açılışa Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, KÖGEM Müdürü Doç. Dr. Yusufhan Yazır, DETAB Müdürü Prof. Dr. Tijen Utkan, akademisyenler ve kursiyerler katıldı. 23 kursiyerin yer aldığı kurs sonunda ise katılımcılara sertifika verilecek.

“550 ARAŞTIRMACIYA EĞİTİM”

KÖGEM’in düzenlediği kurslar ile ülkemizin birçok üniversitesindeki bilim insanlarına katkı sağlandığını belirten Rektör Prof. Dr. Hülagü, “Bugüne kadar doku kültürleri kursları ile birlikte 550 araştırmacıya eğitim verildi. Bu sebeple bu kursların gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek, disiplinler arası ilişki noktasında Kök Hücre ve Doku Mühendisliği’nin önemli bir yeri olduğunu ve insanın ömrünü sağlıklı bir şekilde geçirmesine katkı sunacağını aktardı.