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23-24 Eylül tarihinde yapılacak maçlar

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23-24 Eylül tarihinde yapılacak maçlar
23-24 Eylül tarihinde yapılacak maçlar şu şekilde:

23 EYLÜL CUMARTESİ PROGRAM

15:00

 

Düzyurtspor

Tepecikspor

15:00

 

Elaziz Bel

Sultanbeyli Bel

15:30

 

Çorum Bel

Utaş Uşakspor

15:30

 

Payasspor

Tekirdağspor

19:00

 

Kocaelispor

Karaköprü Bel

19:00

 

Tarsus İY

Aydınspor 1923

 

24 EYLÜL PAZAR PROGRAM

13:30

 

Cizrespor

Ankara Adliye

15:00

 

Arsinspor

Osmaniyespor

16:00

 

Kızılcabölük

Karacabey Birlik

 

 

23 EYLÜL CUMARTESİ PROGRAM

15:00

 

Pazarspor

Gölcükspor

15:00

 

Yeni Orduspor

Turgutluspor

15:30

 

Kayseri Erciyesspor

Darıca GB

16:00

 

Ergene Velimeşe

Tire 1922

16:00

 

Muğlaspor

Diyarbekirspor

16:00

 

Yeşil Bursa

Van BBSK

 

24 EYLÜL PAZAR PROGRAM

15:00

 

24 Erzincanspor

1461 Trabzon

15:30

 

Ankara Demirspor

Erokspor

16:00

 

Anadolu Bağcılar

Kırıkhanspor

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