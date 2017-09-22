23-24 Eylül tarihinde yapılacak maçlar

23 EYLÜL CUMARTESİ PROGRAM
15:00
Düzyurtspor
Tepecikspor
15:00
Elaziz Bel
Sultanbeyli Bel
15:30
Çorum Bel
Utaş Uşakspor
15:30
Payasspor
Tekirdağspor
19:00
Kocaelispor
Karaköprü Bel
19:00
Tarsus İY
Aydınspor 1923
24 EYLÜL PAZAR PROGRAM
13:30
Cizrespor
Ankara Adliye
15:00
Arsinspor
Osmaniyespor
16:00
Kızılcabölük
Karacabey Birlik
23 EYLÜL CUMARTESİ PROGRAM
15:00
Pazarspor
Gölcükspor
15:00
Yeni Orduspor
Turgutluspor
15:30
Kayseri Erciyesspor
Darıca GB
16:00
Ergene Velimeşe
Tire 1922
16:00
Muğlaspor
Diyarbekirspor
16:00
Yeşil Bursa
Van BBSK
24 EYLÜL PAZAR PROGRAM
15:00
24 Erzincanspor
1461 Trabzon
15:30
Ankara Demirspor
Erokspor
16:00
Anadolu Bağcılar
Kırıkhanspor