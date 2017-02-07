24 Erzincan’da hoca değişikliği

Kocaelispor’un yer aldığı 3. Lig 1. Grup takımlarından 24 Erzincanspor’da Serdar Sabuncu dönemi 1-0 kaybedilen Kozan Belediyespor maçının ardından sona erdi.

Kırmızı Siyahlılar en son 2014 yılında Trabzon Kanuni FK'da görev yapan Teknik Direktör Ayhan Alemdaroğlu ile anlaşmaya vardı. Son 4 maçta 2 beraberli 2 de yenilgi alan Erzincan, 27 puan ile 12. sırada yer alıyor. Doğu temsilcisi hafta sonu lider Sancaktepe Belediyespor ile sahasında karşılaşacak.