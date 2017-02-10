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25 öğrenciye altın verildi!

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25 öğrenciye altın verildi!
2017 TEOG -1 sınavlarında birinci olan 25 öğrenciye düzenlenen törenle hediyeleri verildi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu tarafından 2017 TEOG-1 sınavında birinci olan 25 öğrenciye altın hediye etti. Kocaeli Valiliği’nde düzenlenen ödül törenine Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Haluk Görgün, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ercüment Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, vali yardımcıları ve davetliler katıldı.

 

TEOG’DA BAŞARI GELİYOR

Programın açılış konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, TEOG’da Kocaeli’nin geldiği yer anlattı. Verilen bilgilere göre 12 ilçe sınırları içerisinde 1189 okul (938), Kurum (251), 22 bin 494 öğretmen tarafından 21 bin 947’si okullarda 547’si kurumlarda 368 bin 210 öğrenciye eğitim veriyorlar. Anaokulu (92), İlkokul (313), Ortaokul (268), İmam Hatip Ortaokulu (35), Akademik Lise (105), Meslek Lisesi (73), İmam Hatip Lisesi (25), Özel Eğitim Okulu (27) toplamda 938 oluyor. TEOG puanına göre son 3 yıl Kocaeli/Türkiye arasında ki fark oranı ise; 2014 yılında yüzde 4.51, 2015 yılında yüzde 5.32 ve 2016 yılında yüzde 6.45 olarak gerçekleşti.

 

MÜMKÜN DEĞİLDİR

İl Milli Eğitim Müdürü Çelik’in ardından söz alan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün “Bunu arkasında başarı öyküsü vardır. Bu başarının daha gitmesi önemlidir. Ülkemizin gelişmesinde gençlerimize çok görev düşmektedir. Bu yönde bizlerde elimizden geleni yapacağız” dedi. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu “Biraz önce ellerin sıkarken yüzlerinde ve gözlerindeki heyecanlı bakışlarından mutlu olduğum sevgili öğrencilerimizle birlikteyiz. Bir insan değişir, dünya değişir. O insanı değiştirmek de ancak eğitimle gerçekleşir. Eğitim insanın en büyük zenginliği olan aklıyla birleştiren bir bütünün adıdır. Bizler bu ülkenin aydınlık yarınlarına ancak ve ancak eğitilmiş kişilik güçlü ve herkes için örnek olacak bireylerle yetişeceğiz. Bugün bilgi çağında bilginin en önemli değer olduğu bir ortamda dünyanın gerisinde kalmamız mümkün değildir. Türkiye bölgesinin ve dünyanın belirleyen yön veren ve etkileyen bir ülke olmasında en önemli etkinliğini geleceği olan gençleriyle olduğunu bilerek ilerlemektedir” ifadelerine yer verdi.

 

TAKİP EDİLEN BİR İL OLDU

Devamında Güzeloğlu, “İnsani yaşam kalitesinin kalkınmanın en temel göstergesinin eğitim olduğunu bilerek eğitimle ilgili hedeflerini ortaya koymaktadır. Eğitimde mutlu, güvenli, istikrarlı, eğitim kurumlarıyla aile ve toplumun birleştiği hayatın her noktasında gerçekleştiği bir model eğitim kalitesini hedeflemektedir. Kocaeli insanlığında başaracağını, hedeflerine ulaşacağını tüm kurumsal yapılarıyla üniversiteleriyle yerel yönetimleriyle okula ile birlikleriyle odalarıyla kenti oluşturan tüm dinamik yapılarıyla bugünkü gelinen nokta, son 3 yılın izlenilen takip edilen modern bir il oldu” dedi.

 

BAŞARI TEK BOYUTLU DEĞİLDİR

Güzeloğlu, “İnşallah bu atılan tohumlarını dikilen fidanların gelecekte çok daha güçlü hem ilimiz hem de ülkemiz için çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Bugün burada çok başarılı öğrencilerimiz var. Onları çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Burada bulunan tüm anne, babaları, dedeleri, anneanneleri yürekten tebrik ediyorum. Değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Her birinin içindeki cevheri ortaya çıkardıkları için. Başarı bir bütündür, inançtır.  Tabi ki hedef başarıdır ama başarı tek boyutlu değildir. Sadece sınava endekslenmiş hayat da asla hedef değildir. Aklın edeple, bilimin ahlakla buluştuğu bir bütündür, hedef. Öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından öğrencilere hediye verildi. Serkan BORLAK

 

2017 TEOG – 1 SINAVI TÜM SORULARA DOĞRU CEVAP VEREN ÖĞRENCİLER 

SIRA

ADI SOYADI

İLÇE

OKULU

01

Ahmet Hasan Okumuş

Derince

Alparslan Ortaokulu

02

Aybike Derin

Kartepe

Dürdane Özdilek Ortaokulu

03

Ayşe Azra Aytur

İzmit

Özel Atafen Ortaokulu

04

Batuhan Sarıdede

İzmit

Özel Bilgi Küpü Ortaokulu

05

Cansu Sanbay

Başiskele

Yuvacık Serdar Okulu

06

Defne Çiftçi

İzmit

Özel Atafen Ortaokulu

07

Emirhan Pektaş

Kartepe

Özel Kocaeli Başakşehir Ortaokulu

08

Gökhan Gülçakır

Gebze

Koç Ortaokulu

09

Hasan Eren Çakır

Başiskele

Özel Yediiklim Ortaokulu

10

İrem Dülek

İzmit

Özel Final Ortaokulu

11

İrem Pekru

Darıca

Darıca 60’ncı yıl Ortaokulu

12

Kerem Bayhan

Kartepe

Özel Kocaeli Başakşehir Ortaokulu

13

Kübra Yılmaz

Gölcük

Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu

14

Mehmet Gökay Durdu

Gölcük

Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu

15

Mustafa Öztürk

Darıca

Darıca Zeki Gezer Ortaokulu

16

Pınar Balcı

Derince

Şükrü Aracı Ortaokulu

17

Süeda Yavru

Başiskele

Kullar Hacı Mustafa Özsoy Ortaokulu

18

Tuana Ayşe Erol

Gölcük

Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu

19

Tuana Yılmaz

İzmit

Yahya Kaptan Ortaokulu

20

Yağmur Oğuz

İzmit

Özel Atafen Ortaokulu

21

Yiğit Çamur

Gölcük

Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu

22

Yusuf Tamer Kanık

Başiskele

TED Kocaeli Özel Ortaokulu

23

Zehra Nil Sarışık

Başiskele

Özel Kocaeli Bilgili Kültür Okulları

24

Zeynep Demirel

Başiskele

TED Kocaeli Özel Ortaokulu

25

Zeynep Nur Okuş

İzmit

Özel Kocaeli Güneş Ortaokulu

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