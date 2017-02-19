250 numaralı hatta yoğun ilgi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’na başlatılan 250 hat numaralı otobüs seferleri yoğun ilgi görüyor. 2016 yılının kasım ayı içinde başlayan seferlerle bugüne kadar binden fazla yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek için 250 No’lu otobüsü kullandı. Sabiha Gökçen’den yurt içi ve yurt dışına uçacak Kocaelililer, Otogar’dan başlayan seferlerle havalimanına kolaylıkla ulaşabiliyor.
24 SAAT KESİNTİSİZ SEFER
İzmit Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki seferler, günün 24 saati kesintisiz olarak her saat başı yapılıyor. 60 ile 90 dakika arasında süren yolculuk ile vatandaşlar güvenli bir şekilde havalimanına ulaşıyor.
VATANDAŞLAR MEMNUN
Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımda artık Büyükşehir’in araçları tercih ediliyor. Bu hizmetten faydalanan yolculardan biri olan 22 yaşındaki Abdülhamid Turan, “Büyükşehir’in yapmış olduğu özel uygulamayla rahatlamış durumdayız. Kolay ulaşım sayesinde evimizden, ailemizle daha çok vakit geçirerek çıkıyoruz. Bizim için iyi bir uygulama oldu. Uygulama için belediyemize teşekkür ediyoruz. Bir saat gibi bir sürede havaalanına ulaşıyoruz. Öğrenciler için de güzel bir hizmet oldu” dedi.
EKONOMİK VE HIZLI
Yurt dışında okuduğunu belirten Zeynep Turan da şunları söyledi; “6 ayda bir 3-4 kez havaalanına gitmek durumunda kalıyoruz. Ailemiz bizi bıraktığında bu hem onlar için zor oluyor, hem de bizim için zor oluyor. Bu otobüs hem ekonomik, hem de hızlı ulaşım sağlıyor. Ayrıca bu otobüslerde wi-fi de var. Yolumuz uzun internete bağlanıp, rahatça yolculuk yapabiliyoruz. Yer açısından da rahat, kendimiz oturabildiğimiz gibi eşyalarımızı da taşıyabiliyoruz. Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz.”
VATANDAŞ ÇOK MEMNUN
Nursel Arslanalp ise “Otobüslerin Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri çok güzel bir uygulama oldu. 200 numaralarla İstanbul istikametine gidiyor, sonra tekrar aktarma yapmak zorunda kalıyorduk. Direkt Sabiha Gökçen Havalimanı’na böyle bir servis çok iyi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Bizler için çalışıyorlar. Çok büyük bir hizmet” ifadelerini kullandı.
UYGUN FİYAT
Meryem Öztürk adlı yolcu ise fazla beklemeden saat başı Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşım sağlanmasının güzel bir uygulama olduğunu ifade ederken, İlknur Raşitoğlu da Büyükşehir’e bu kolaylıktan dolayı teşekkür etti.
OTOGAR-SABİHA GÖKÇEN HATTI DURAKLAR
OTOGAR
OTOGAR IŞIKLAR
YAHYA KAPTAN KANDIRA YOLU
KANDIRA SAPAĞI
TRAFİK ŞUBE D-100
HALKEVİ D-100
ORDUEVİ
KURUÇEŞME IŞIKLAR
ÇENESUYU D-100
DERİNCE GEÇİT
DERİNCE 44 EVLER SOPALI SAPAĞI
95 EVLER
KÖRFEZ BELEDİYESİ
HEREKE D-100
DİLOVASI MERKEZ D-100
GEBZE ANİBAL
GEBZE ESKİHİSAR
GEBZE TOPÇULAR
GEBZE FENİŞ
GEBZE YENİ MAHALLE
SABİHA GÖKÇEN
SABİHA GÖKÇEN-OTOGAR HATTI DURAKLAR
SABİHA GÖKÇEN
GEBZE YENİ MAHALLE
GEBZE FENİŞ
GEBZE TOPÇULAR
GEBZE ESKİHİSAR
GEBZE ANİBAL
DİLOVASI MERKEZ D-100
HEREKE D-100
KÖRFEZ BELEDİYESİ
95 EVLER
DERİNCE 44 EVLER ÜST GEÇİT
DERİNCE GEÇİT
ÇENESUYU D-100
KURUÇEŞME SGK
ESKİ CEZAEVİ
ORDUEVİ
HALKEVİ D-100
TRAFİK ŞUBE D-100
KANDIRA SAPAĞI
YAHYA KAPTAN KANDIRA YOLU
OTOGAR