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27 mültecinin ihtiyaçlarını Büyükşehir karşılıyor

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27 mültecinin ihtiyaçlarını Büyükşehir karşılıyor
KOSKEM'in Cebeci'deki Cankurtaran Merkezi'ne yerleştirilen 27 mültecinin barınma ve beslenme ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor

Kefken açıklarında, göçmenleri taşıyan teknenin 4 gün önce batması sonucu denizden sağ olarak olarak kurtarılan kazazedelerden 27'si Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait merkezde barınıyor. Alınan bilgiye göre, kazadan yaralı kurtarılan 8 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Mültecilerin 5'i İl Göç İdaresi'nin merkezinde, 27'si de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Cebeci'deki KOSKEM Cankurtaran Merkezi'nde kalıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından giyim yardımı yapılan mültecilerin günlük barınma ve beslenme ihtiyaçları da karşılanıyor. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekleyen Cebeci'deki mülteciler, kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür ediyor.

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