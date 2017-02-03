28 Haziran Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı

28 Haziran Gençlik Merkezi’nin temel atma töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan referandum süreci ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Doğan, “Bu referandum taraf belli etme referandumu olacak” dedi

28 Haziran Gençlik Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, İnşaat Odası Başkanı Tolga Ok, Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, 28 Haziran Mahallesi Muhtarı Mukadder Mengül, İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar ve çok sayıda mahalleli katılım gösterdi.

MERKEZİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mevlana Kültür Merkezi karşısında temeli atılan gençlik merkezi 400 m2 alanda 3 kattan oluşacak. Merkezde oyun salonu, çok amaçlı salon, kütüphane, etüt odaları ve kafe yer alacak olup yaklaşık 700 bin liraya mal olacak. Temeli atılan merkezin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

‘20’YE YAKIN EĞİTİM MERKEZİMİZ VAR’

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Biliyoruz ki gençler bizim her şeyimiz, bugünümüz yarınımız. Onların sosyal yaşamlarını geliştirmeleri ve yarınların anası babası olarak güçlü aile reisleri olmaları hepimizin istediğidir. Gençlerimizin bazı yaşamsal problemleri oluyor. Özellikle kültürel aktivitelerin daha fazla yapılması gereken ihtiyaçları var. Gültepe, Mehmet Ali Paşa gençlik merkezi ve şimdi burada gençlik merkezimiz bizim gençlere verdiğimiz bir örnek. 3 D Tasarım Merkezimizi olmak üzere birçok mahallede 20’ye yakın eğitim merkezlerimiz var” dedi.

‘BURASI BULUŞMA ADRESİ OLACAK’

Temeli atılan gençlik merkezinin çevrede bulunan gençlerin buluşma adresi olmasını istediklerini vurgulayan Doğan, “TÜGVA gibi önemli vakıflarla yürüttüğümüz çalışmalar, sporla ilgili yaptığımız desteklerin hepsi gençleri hedeflere ulaştırmak için yaptığımı projelerdir. Gençlerimizin ihtiyaçlarından biri olan yurtlar bitmek üzere. Buradaki merkezimizde gençlerimiz sosyal aktivitelerde bulunarak hem eğlenecek, hem eğitim görecekler. İçerisinde bir olumlu iletişim adresimiz olacak. Burası bir buluşma adresi artık burası, mahalle araları yada kahvehaneler değil. Okul sonrası gençlerimiz burada buluşsun gençler. Okulla ilgili projelere de hazırız. Biz sadece emanetçi ve destekçiyiz” ifadelerini kullandı.

‘GENÇLERİMİZE NE YAPSAK AZDIR’

Türk Milleti yüzyıllardır Dünya’da var. Bu varlığının temel güçleri mihenk taşları vardır. Bunların en önemlisi vatanını, milletini, bayrağını, dinini seven gençlere sahip olmasıdır. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul’u fetheden gencimizdir. Gençlerimiz çok önemli. O ana kuzuları peygamber ocağında emniyet görevlisi olarak bu vatanı yüzyıllardır korumuştur. Önümüzde atlattığımız badirelerde birçok terör örgütü ve FETÖ’ye 15 Temmuz’da göğsünü siper etmiştir. Bizim gençlerimize ne yapsak azdır.

“TARAF BELLİ ETME REFERANDUMU”

Bugün vatanımızı taşeronlarla bölmeye çalışıyorlar diyen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “ Önümüzde bir referandum var. Bu referandumu kimler istemiyor kimler istemiyor bir bakın kafası karışanlar için söylüyorum bunu. Ona göre karar verir. PKK, HDP, onların taşeronları olan yerel ve ulusal basın, ABD, Almanya, İsrail, İngiltere istemiyor. 15 yılı aşkın süredir bu vatana canını feda edebilecek bir lider istiyor. Bu vatana millet sevdasıyla siyaset yapan bazı siyasi partiler istiyor. Bunlara bakın yeter. Bu referandum taraf belli etme referandumudur. Türkiye’nin tarafında mısınız, yoksa bunların karşısında olanların tarafında mısınız?” şeklinde konuştu. Doğan devamında, “Buralar bir dönemin varoşlarıydı. Artık hiç de öyle değil. İzmit’in merkezinden aşağıda değil artık. Cephanelikte Türkiye’nin en önemli hastanelerinden biri yapılıyor. 28 Haziran Mahallesi parlayan yıldızdır. Bizler de elimizden geldiğince hizmetleri yapacağız. Bu gençlik merkezimizin gençlerimize, kentimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

‘PROJELERİN YÜZDE 90’I TAMAM’

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın ardından konuşan AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “ Törenimiz hayırlara vesile olsun. Bu çalışmalar çok önemli. Geçtiğimiz hafta 18 maddelik anayasa değişikliğini görüştüğümüz sırada belediyelerin vaat ettiği projeleri inceledik. Sözlerin ne kadarı yapıldı bunlara baktık. Bu çalışmalarda şunu gördük. Projelerin neredeyse yüzde 90’ını tamamlamışız. Hatta vaat edilmeyen projeler bile yapılmış. İşte AK Parti belediyelerinin hizmet anlayışı budur. İzmit’in ne kadar kötü dönemler yaşadığımız günlerden bugünlere geldik. İşte sosyal belediyeciliğin en önemli göstergesi. Körfezimizi kokulardan kurtardık, birçok projeyi hayata geçirdik” dedi.

’13 MİLYON GENCİMİZ VAR’

Katırcıoğlu sözlerini, “İnsanımıza yatırım yapmamız gerekiyor. Sivil itaatsizlik anlayışı altında vandalizmin en kötü örneklerini yaşadık. 13 milyon genç nüfusumuz var. Biliyoruz ki ülkemizin gençliği için genç nüfusu çok önemli. Lider ülkelerin önemli özelliklerinden birisi genç nüfus kaynağıdır. Milleti için gençlerimizin kendini bilgi ile donatması gerekiyor. Bu ülkenin gençlerine ihtiyacı var. 15 Temmuz gecesi tankların önüne yatanlar gençlerimizdir. Şehit olanlara bir bakın” ifadeleriyle sürdürdü.

‘ÖRNEK PROJELER’

Referandumda hayır diyenlerin güçlü bir Türkiye istemediklerini belirten Radiye Sezer Katırcıoğlu, “ Türkiye istikrarını sürdürmek zorundadır. Yerli ve milli zihinleriyle ülkesini seven gençlere sahip olmak durumundayız. Bu vesileyle İzmit Belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Gençlerle ilgili örnek projeler yapılıyor. Bu tesisin hayırlara vesile olmasını diliyorum” değerlendirmesinde konuştu. Fatih Camii İmamı İlyas Savaş tarafından temel atma töreni öncesi katılımcılara dua ettirildi. Dua sonrasında kurban kesildi. Serkan BORLAK