28 Haziranlıların buluştu

28 Haziran Ortaokulu 5 A Dil sınıfı öğrencileri İngilizce ve sınıf öğretmeni Demet Saygı Aybar eşliğinde kebap keyfi yaptılar.

Masala Kebap’ta düzenlenen etkinliğe İngilizce ve sınıf öğretmeni Demet Saygı Aybar’ın öncülüğünde öğrenciler, Simay Çiçek Civanoğlu, Hülya Aydın, Serhat Durmuşoğlu, Hazal Yenigün, Erdinç Akdoğan, Enes Uzcan, Ekin Yalta, İbrahim Burak Yaman, Fatih Kardaş, Sıla Kocatekin, Sümeyye Şen, Yasin Camhoroz, Sefa Güler, Berkay Karakadılar, Ahmet Hasçelik, Berk Yıldız, Zeliha Duman, Elifnaz Taşköprü, Arda Kuzu, Tuana Koç, Mehmet Efe Kuzu, Furkan Ankaz, Sümeyye Tetik, Semih Uluçay, Sevde Şahintürk, Beyza Öztürk katıldı. Masala Kebap’ta sınıfın birlik beraberliğini sağlamak ve eğlenmek amacı ile düzenlenen etkinliğe öğrenci velileri de katıldı.