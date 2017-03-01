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28. Vergi Haftası Derince’de kutlanıyor

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28. Vergi Haftası Derince’de kutlanıyor
28. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Derince Vergi Dairesi Müdürü Dursun Ali Al ve beraberindeki heyet Derince Belediye Başkan Vekili Nurettin Işık’ı ziyaret etti

Bu yıl 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında kutlanan 28. Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Derince Vergi Dairesi Müdürü Dursun Ali Al, müdür yardımcısı Murat Demirhan, gelir uzmanı Yeter Şen ve Mustafa Yeğin, Derince Belediye Başkan Vekili Nurettin Işık’ı ziyaret etti. Yurt çapında Vergi Haftası olması nedeniyle Başkan Vekili Işık’ı ziyaret ettiklerini belirten Dursun Ali Al, kurum nezdinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Konuklarının Vergi Haftası’nı kutlayan Başkan Vekili Işık, vergi bilincinin daha da arttırılmasına yönelik çalışmalara Derince Belediyesi olarak her zaman katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

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