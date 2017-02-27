28 yıllık arkadaşıyla buluştu

Emniyet Genel Müdürlüğünde vazife yapan, Cemal Germen 28 yıllık arkadaşı olan Erol Boldan ile bir araya geldi. 28 yıllık arkadaşıyla bir araya gelen Germen arkadaşıyla geçmişi yad ederek bol bol sohbet etti.