2K ekibinden iş güvenliği tiyatrosu

2K Endüstriyel Danışmanlık firması tarafından, The Ness Termal Otel çalışanlarına iş güvenliği konularını içeren tiyatro oyunu sahnelendi

2K Danışmanlığın kurucu ortağı ve iş güvenliği uzmanı Tuğba Coşkun, klasik tarzda yıllarca eğitim vermiş biri olarak, verilmesi istenen bilginin, teorinin dışında örneklerle zenginleştirerek ve uygulamalı olarak aktarılması halinde akılda kalıcılığı da arttırıldığını, interaktif eğitim modüllerimizden biri olan iş güvenliği tiyatrosunun, iş güvenliği kültürünün oluşmasına da katkı sağlayacak bir eğitim biçimi olduğunu söyledi. Belgi Saygı yönetmenliğinde, Adem Caymazoğlu, Bülent Baytar, Erhan Gülen, Melis Erol ve Tunç Toker den oluşan “2K Sahnede” ekibi, üretim ve hizmet sektöründeki tüm firmalara yönelik is güvenliği konulu tiyatro oyunu sergiliyor. Serkan BORLAK