3 bin 369 iş yerine baskın!

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde tespit edilen işyerlerine yönelik uygulama başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 81 ilde yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 3 bin 369 iş yerinde, bin 529 ekip ve 4 bin 829 personelle uygulama yapıldığı kaydedildi.