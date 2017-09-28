3 dakikada doktora tezi yazdılar

Gebze Teknik Üniversitesince (GTÜ) düzenlenen "3 Dakikada Doktora Tezi Yarışması"na katılan farklı üniversitelerden 26 öğrenci zamanla yarıştı

Elektronik Mühendisliği Amfisi’nde gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye’deki 15 farklı üniversiteden 26 doktora öğrencisi katıldı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında eğitim uzmanı Ece Karaboncuk, NTV Eğitim Programları Sunucusu Sadık Gültekin ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım yer aldı. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptğı konuşmada, bugün çeşitli üniversitelerden gelen öğrencileri, doktora öğrenimleri boyunca yaptıkları araştırmaları 3 dakikalık bir süre içinde dinlemek için toplandıklarını belirtti.

Görgün bilgi verdi

Yarışma hakkında bilgi veren Görgün, "Öğrencilerimiz, doktora tezlerinde kullandıkları araştırma yöntemlerini, ulaştıkları sonuçları ve bilimsel alana katkılarını ilgili konuda uzman olmayan kişilere, 3 dakika içerisinde herhangi bir ses veya video materyali kullanmadan, yine herhangi bir yardım almadan anlatacaklar. Farklı branşlarda çalışan insanlara bir konuyu 3 dakika içerisinde anlatmanın kanaatimce en önemli getirisi bilimsel bilginin gündelik yaşantıya girebilmesidir. İnsanların kendi aralarında herhangi bir konuyu tartışabilmesi gibi bilgi birikimlerini de aktarması, toplumun gelişimi açısından oldukça önemlidir." ifadesini kullandı.

Görgün, GTÜ'nün ilklere imza atmaya devam ettiğini aktararak, şunları söyledi:

"Bu anlamda bir bilim yuvası olan Gebze Teknik Üniversitesi'nin, uluslararası nano kanser etkinliklerinde ilk defa Türkiye'yi temsil etmesi, ilk defa cam sanayi alanında yüksek lisans bölümü açması, ilk defa minyatür motor üretmesi ve ilk defa ülkemizi Silikon Vadisi'nde temsil eden yapıda yer alması gibi ülkemizde ilk defa '3 Dakikada Doktora Tezi Yarışması'nı hayata geçirmesi de dördüncü kuşak üniversite misyonuna sadık kaldığının göstergesidir." Daha sonra öğrenciler doktora tezlerini 3 dakikada anlatmak için zamanla yarıştı. Yarışmada birinci Eda Gazel Pehlivan, ikinci Irmak Şah ve üçüncü olan Seçil Akyıldız Demir'e, jüri üyeleri tarafından ödülleri verildi.