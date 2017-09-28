  • BIST 102.665
  • Altın 147,036
  • Dolar 3,5650
  • Euro 4,2014
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 21 °C
  • Sakarya : 16 °C

3 dakikada doktora tezi yazdılar

»
3 dakikada doktora tezi yazdılar
Gebze Teknik Üniversitesince (GTÜ) düzenlenen "3 Dakikada Doktora Tezi Yarışması"na katılan farklı üniversitelerden 26 öğrenci zamanla yarıştı

Elektronik Mühendisliği Amfisi’nde gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye’deki 15 farklı üniversiteden 26 doktora öğrencisi katıldı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında eğitim uzmanı Ece Karaboncuk, NTV Eğitim Programları Sunucusu Sadık Gültekin ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım yer aldı. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptğı konuşmada, bugün çeşitli üniversitelerden gelen öğrencileri, doktora öğrenimleri boyunca yaptıkları araştırmaları 3 dakikalık bir süre içinde dinlemek için toplandıklarını belirtti.

 

Görgün bilgi verdi

Yarışma hakkında bilgi veren Görgün, "Öğrencilerimiz, doktora tezlerinde kullandıkları araştırma yöntemlerini, ulaştıkları sonuçları ve bilimsel alana katkılarını ilgili konuda uzman olmayan kişilere, 3 dakika içerisinde herhangi bir ses veya video materyali kullanmadan, yine herhangi bir yardım almadan anlatacaklar. Farklı branşlarda çalışan insanlara bir konuyu 3 dakika içerisinde anlatmanın kanaatimce en önemli getirisi bilimsel bilginin gündelik yaşantıya girebilmesidir. İnsanların kendi aralarında herhangi bir konuyu tartışabilmesi gibi bilgi birikimlerini de aktarması, toplumun gelişimi açısından oldukça önemlidir." ifadesini kullandı.

 

Görgün, GTÜ'nün ilklere imza atmaya devam ettiğini aktararak, şunları söyledi:

"Bu anlamda bir bilim yuvası olan Gebze Teknik Üniversitesi'nin, uluslararası nano kanser etkinliklerinde ilk defa Türkiye'yi temsil etmesi, ilk defa cam sanayi alanında yüksek lisans bölümü açması, ilk defa minyatür motor üretmesi ve ilk defa ülkemizi Silikon Vadisi'nde temsil eden yapıda yer alması gibi ülkemizde ilk defa '3 Dakikada Doktora Tezi Yarışması'nı hayata geçirmesi de dördüncü kuşak üniversite misyonuna sadık kaldığının göstergesidir." Daha sonra öğrenciler doktora tezlerini 3 dakikada anlatmak için zamanla yarıştı. Yarışmada birinci Eda Gazel Pehlivan, ikinci Irmak Şah ve üçüncü olan Seçil Akyıldız Demir'e, jüri üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniversiteli Pazar tamamlandı26 Eylül 2017 Salı 14:32
  • Üniversite sınav sistemi değişiyor26 Eylül 2017 Salı 13:44
  • Gebze Teknik Üniversitesi araştırma üniversitesi oluyor26 Eylül 2017 Salı 12:35
  • Engelli çocuklar yaşama "pony"lerle sarılıyor25 Eylül 2017 Pazartesi 11:48
  • “Sistem değişikliği kafa karıştırıyor”25 Eylül 2017 Pazartesi 11:28
  • Milli Eğitim’den skandal karar!21 Eylül 2017 Perşembe 15:46
  • TEOG'dan sonra LYS'de kalkıyor21 Eylül 2017 Perşembe 10:14
  • Ünlü: TEOG kaldırıldı ama ne yapılacak?19 Eylül 2017 Salı 15:53
  • İlk zili Vali Aksoy çaldı18 Eylül 2017 Pazartesi 13:32
  • İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenk bıraktı18 Eylül 2017 Pazartesi 13:27
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim