3 dönümlük alanı ihaleyle KSO alacak

Kocaeli Fuar alanı içinde, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) binasının önünde bulunan, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’ne cepheli 3 dönümlük araziyi Büyükşehir Belediyesi ihaleyle satışa çıkarttı.

Tapusu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne olan 3 bin 95 metrekarelik arsa için, KSO, Milli Emlak’a kira ödüyordu.

KSO ALACAK

Büyükşehir Belediyesi söz konusu araziyi 22 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da ihaleyle satacağını açıkladı. Bu arazi, KSO’dan başka kimsenin işine yaramayacak. 3 milyon 64 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıkartılan araziye KSO talip olacak. KSO Başkanı Zeytinoğlu, “KSO olarak ihaleye gireceğiz. Arsanın tapusunu alırsak, şimdiki gibi sosyal tesisin bahçesi olarak kullanacağız” dedi..