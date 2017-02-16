  • BIST 88.108
  • Altın 146,501
  • Dolar 3,6798
  • Euro 3,9150
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 3 °C

3 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

»
3 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Kocaeli başta olmak üzere İstanbul ve Ankara’da 24 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından Kocaeli Merkezli Ankara ve İstanbul’da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında üst düzey isimlerinde bulunduğu Kocaeli’den 8, İstanbul’dan 14 ve Ankara’dan 2 olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Nuri AKÇAHARMAN

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
adalet er gec tecelli edecek
16 Şubat 2017 Perşembe 11:36
11:36
körfezde fetoculara dokunulmadı daha yıllardır buranın kanını emdiler bunlardan biride ahmet önaldır bu şahış emniyet müdürü vergi dairesi müdürleri dernekler adı altında heryeri sömürdüler araştırın biraz sizde göreceksiniz zaten
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Necla Sağlam cinayetinde sanığa müebbet15 Şubat 2017 Çarşamba 15:23
  • Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim’i on binler uğurladı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:33
  • Kaçak içki baskını15 Şubat 2017 Çarşamba 10:22
  • Araç direğe çarparak yandı15 Şubat 2017 Çarşamba 09:22
  • Gebze’de kaçak atığa geçit yok15 Şubat 2017 Çarşamba 09:04
  • Palet üretim tesisindeki tahta paletler alev alev yandı15 Şubat 2017 Çarşamba 09:01
  • Gasp zanlısı kafede otururken yakalandı15 Şubat 2017 Çarşamba 08:42
  • El-bab şehidi baba ocağı Darıca’ya getirildi15 Şubat 2017 Çarşamba 08:34
  • Çiftlikte yangın çıktı15 Şubat 2017 Çarşamba 08:25
  • Şehidimizin cenazesi yarın ilimize gelecek14 Şubat 2017 Salı 13:52
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim