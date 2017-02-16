3 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Kocaeli başta olmak üzere İstanbul ve Ankara’da 24 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından Kocaeli Merkezli Ankara ve İstanbul’da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında üst düzey isimlerinde bulunduğu Kocaeli’den 8, İstanbul’dan 14 ve Ankara’dan 2 olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Nuri AKÇAHARMAN