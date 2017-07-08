3.kattan düşen adam öldü!

Körfez'de 3. kattan düşün bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgi ve iddialara göre, olay Körfez Barbaros Mahallesi Söğüt Sokak No:45’te meydana geldi. Adnan Keser (49) evinin 3. katından düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde acı içinde kıvranan Keseri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Keser, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.