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3.Lig 1.Grup’ta yarın: Kızılcabölük-Gölcük

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3.Lig 1.Grup’ta yarın: Kızılcabölük-Gölcük
3.Lig 1.Grup’taki bir diğer Kocaeli temsilcisi Gölcükspor, deplasmanda son derece zorlu bir maça çıkıyor.

Kızılcabölük ile kozlarını paylaşacak takım, 13.30’daki maç için yarın Denizli’ye gitti. Kırmızı Siyahlı ekipte tek düşünce, bu deplasmandan da yenilmeden 3 puan almak ve puan ya da puanlarla dönüp, zirve çıkışını sürdürmek olacak. Gölcük 21 maçta 32 puanla beşinci, Kızılcabölük ise 29 puanla 9’uncu sırada bulunuyor. Yani maç Play-Off yolunda son derece kritik bir maç olacak. Adeta kırılma noktası yaşanacak. 

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