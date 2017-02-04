Kızılcabölük ile kozlarını paylaşacak takım, 13.30’daki maç için yarın Denizli’ye gitti. Kırmızı Siyahlı ekipte tek düşünce, bu deplasmandan da yenilmeden 3 puan almak ve puan ya da puanlarla dönüp, zirve çıkışını sürdürmek olacak. Gölcük 21 maçta 32 puanla beşinci, Kızılcabölük ise 29 puanla 9’uncu sırada bulunuyor. Yani maç Play-Off yolunda son derece kritik bir maç olacak. Adeta kırılma noktası yaşanacak.
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3.Lig 1.Grup’ta yarın: Kızılcabölük-Gölcük
3.Lig 1.Grup’taki bir diğer Kocaeli temsilcisi Gölcükspor, deplasmanda son derece zorlu bir maça çıkıyor.
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