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3.Lig 3.Grup’ta yarın: Darıca GB-Düzyurt

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3.Lig 3.Grup’ta yarın: Darıca GB-Düzyurt
3. Lig 3.Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, yarın evinde 13.30’da oynayacağı Baysal İnşaat Düzyurtspor maçına hazırlanıyor.

Lider Afjet Afyonspor’un ardından grupta ikinci sırada bulunan Darıca Gençlerbirliği, bir sonraki hafta lider Afyonspor’la oynayacağı maç öncesi Düzyurtspor’u mağlup ederek, sezonun en önemli maçına kayıpsız çıkmak istiyor.

 

TAKIM KAMPA GİRDİ, KARABACAK ÇAĞRI YAPTI

Kritik maçlar öncesi oyuncular hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ederken, takımın Onursal Başkanı Şükrü Karabacak tüm şehri hafta sonu oynanacak maça davet etti. Ligde kritik bir sürece girildiğinin altını çizen Başkan Karabacak, “Şehir olarak şampiyonluğa inanmış durumdayız. Başkanından yöneticisine, futbolcusundan, taraftarına hepimiz ligin sonunda şampiyon olarak bir üst lige çıkacağımıza inanıyoruz” dedi.

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