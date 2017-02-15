3 milyon Suriyeliye bakan Türkiye, Batı Trakya Türkü’ne mi bakamayacak?

Mesut Akbulut

İzmit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, 1968 yılında kuruldu…

Şu anda 953 üyesi var…

Derneğin 31’nci kongresi Pazar günü MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde yapıldı…

Seçimlerde mevcut başkan Lütfi Bodur, ikinci kez başkan seçildi…

Siyasiler ve eski başkanlar kongreye büyük ilgi gösterdi…

Batı Trakya Türkleri Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, kongrede özellikle Batı Trakya’da Türklerin yaşadıkları sorunlar dile getirdi…

Hüseyin, Yunanistan’da 150 bin nüfusa sahip olduklarını söyledi…

Büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi…

Orada yabancı muamelesi gördüklerini ifade etti…

Türk anaokuluna giden çocuklara masa altında haç çıkartıldığını belirtti…

Başkan Necmettin Hüseyin, orada yaşayan 150 bin nüfusun Türkiye’ye gelmesi için siyasilerden yardım istedi…

Türkiye’de huzur içinde yaşamak istediklerini belirtti…

10 maddelik bir rapor hazırladıklarını, bu raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceklerini söyledi…

Kongrede Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’tan sonra söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kendisinin de İzmit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği üyesi olduğunu açıkladı… Hürriyet, aslen Tekirdağlıdır… Marmara Bölgesi’nde Batı Trakya Türklerine rastlamak mümkün…

Üye olduğu dernekte konuşan CHP’li Hürriyet şunları söyledi…

“Ben bu derneğin üyesiyim.

Sizlerle birlikte olmak aynı hisleri yaşamak çok önemlidir.

Biz sorumluluğumuzun çok daha üstünde sorumluluk alıyoruz.

Derneğimizin yaptığı çalışmalara şahit olmuş birisiyim.

Bu bir dava derneğidir.

Bende bir göçmenim.

Soydaşlarımız için emek harcayan herkese teşekkür ediyorum.

Davasına sahip çıkan derneklerden birindeyiz.

Siyaset üstü bir dernektir.

Siyaset gelip geçer, önemli olan birlik ve beraberliktir.

Bir arada yaşamaktır önemli olan.

Hak ve hukukumuz için mücadele etmektir.

Vatan kaybetmiş insanlarız.

Birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz

Bütün hemşerilerimin başımın üstünde yeri var…

Herhangi bir sorunda kapımı çalabilirsiniz.

Elimden gelen ne varsa sonuna kadar mücadele etmeye hazırım.

Sonuna kadar davaya sahip çıkmaya hazırım.

Bu dava hepimiz için önemlidir.

Yunanistan’da yaşayan soydaşlarımızın haklarının nasıl gasp edildiğini görmekteyiz.

Bu zaman kadar sorunların çözülmüş olması gerekiyordu.

Bu siyaset üstü konulardır.

Bu sorunların çözülmesi noktasında atılacak adıma destek vereceğiz.

İktidar ile birlikte adımlar atarız.

Kıbrıs kadar hassas bir durumdur”

Batı Trakya Türkleri Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Yunanistan’da 150 bin Batı Trakya Türkünün yaşadığını, orada yaşayanların da Türkiye’ye getirilmesini istedi…

10 maddelik bir rapor hazırladıklarını, bu rapora da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vereceklerini söyledi…

Türkiye, 2011 yılından beri 3 milyon Suriyeliye bakıyor…

Suriyelilerin gençleri Türkiye’de gününü gün ederken, maalesef bizim askerlerimiz Suriye’de şehit oluyor…

Allah’tan reva mı bu?

Batı Trakya Türkleri Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, 150 bin Batı Trakya Türkü de Türkiye’ye gelsin diyor…

Gelsinler tabii...

3 milyon Suriyeliye bakan Türkiye Cumhuriyeti, 150 bin Batı Trakya Türkü’ne mi bakamayacak?

BBP’li Nihat Yıldız neden aday olmayacak?

BBP İl Başkanı Nihat Yıldız, önceki gün basın toplantısı yaparak 19 Şubat Pazar günü il kongresini gerçekleştireceklerini belirterek, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Yıldız, 18 Ocak 2015 tarihinde Wellborn Otel’de yapılan kongrede başkan seçilmişti. O kongreye Genel Başkan Mustafa Destici de katılmıştı. Aradan 1 yıl geçti. Yıldız, kongre kararı aldı. Başkanlığa da aday olmayacağını söyledi. Önceki gün BBP’li bir okurumuz şu maili mail gönderdi.

“BBP’de kongre süreci değilken, neden kongreye gidiliyor?

Genel merkez Nihat Yıldız'ı çizdi mi?

1 yıl önce il binasında kapalı devre zaten il kongresi yapılmıştı.

Ocak 2015’te büyük salonda yönetimi devralan Nihat Yıldız bugün neden il binasında kongre yapıyor?”

Anlaşılan Nihat Bey’in istifasıyla ilgili açıklamaları tatmin etmemiş. Nihat Bey, neden aday olmayacağıyla ilgili net açıklama yaparsa iyi olur. Geçen yıl Wellborn Otel’de şaşalı bir kongre yapan BBP, bu yıl il binasında sade bir kongre yapacak.

LDP’den “hayır” çıktı

Liberal Demokrat Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Anayasa Değişikliği Referandumunda “hayır” oyu kullanma kararı aldı. Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Afrika’da, Ortadoğu’da, Latin Amerika’da, dünyanın tüm geri kalmış demokrasileri tek adam yönetiminden kurtulmaya çalışırken, ülkemiz yönetiminde, demokrasinin en temel ilkesi kuvvetler ayrımı ile denetleme ve dengeleme mekanizmalarını ortadan kaldırıp, tüm yetkileri tek bir kişide toplayan bir rejim değişikliğine geçilmeye çalışılması kabul edilemez” denildi.

Açıklamada; “Bırakın ‘evet’ veya ‘hayır’ çıkmasını, böylesine antidemokratik bir paketin bir Mecliste onaylanarak referanduma sunulması bile hazindir” vurgusu yapılırken, demokratik rejime inanç ve desteği olan tüm vatandaşların partiler ve ideolojiler üstü bir duruşla referandumda “kesinlikle hayır” tavrı takınmaları çağrısı yapıldı. Bazı partiler referandumda net tavır sergilemekten çekinirken, LDP net bir şekilde tavrını koydu.

AKP’li Çakır yüzde 65 bekliyor

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, referandum turlarına başladı. Çakır önceki gün 2012 yılında kurulan ve 100 üyesi olan İslami Araştırmalar Derneği’nin kahvaltısına katıldı… Çakır, burada gündemi değerlendirdi. Referandum hedeflerini açıkladı. Çakır, Kocaeli’de hedeflerinin yüzde 65 olduğunu, Türkiye’de evet seviyesinin yüzde 60 olacağını söyledi… Yani Kocaeli’de evet ortalaması, Türkiye ortalamasından 5 puan daha yüksek… Bakalım Çakır’ın tahmini tutacak mı?

MHP’li Ünlü istiyor, AKP’li belediyeler yapıyor

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, şu sıralar AKP’li belediyelere istediğini yaptırıyor… Zira, AKP ve MHP “evet” saflarında… Ünlü, Alpaslan Türkeş’in adının bir yere verilmesini istedi. Büyükşehir Belediyesi de Alpaslan Türkeş’in adını D-100 Yahya Kaptan kavşağındaki köprüye verdi… Ünlü bu kez Körfez Belediyesi’nden İzmir Ege Üniversitesi’nde öldürülen Fırat Çakıroğlu’nun isminin bir sokağa veya caddeye verilmesini istedi… Körfez Belediyesi de Ünlü’nün bu isteğini yerine getirdi ve Güney Mahallesi’ndeki Sefa Caddesi’nin adını Fırat Çakıroğlu Caddesi olarak değiştirdi… Bakalım Ünlü’nün üçüncü isteği ne olacak?

Doğan ve Korkmaz İzmit turu yaptı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın gönlünde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor… Doğan, daha önce yaptığı açıklamada 2019’da yapılacak seçimde İzmit Belediye Başkanlığa aday olmayacağını ifade etmişti… Doğan, önceki gün AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ile birlikte Kültür Tepesi’ndeki çalışmaları incelediler… Sonrasında Akçakoca Mahallesi’ne geçen başkanlar buradaki çalışmalar hakkında da ilgililerden bilgi aldılar. Uzun süredir bu ikiliyi yan yana görmemiştik… Acaba Doğan, Korkmaz’ı İzmit Belediye Başkan adaylığına mı hazırlıyor? Olur mu olur, yakışır mı, yakışır.