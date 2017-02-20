3 puan alırken 1 puanla geldi

Birlikspor Buca’da “3 puan geliyor” derken, 2 puanı bıraktı, geldi.

2 kez öne geçtiği müsabakada son dakikalarda yediği penaltı golüyle 1 puana razı olan takım büyük yara aldı

TEHLİKELİ ATAKLAR

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup 23. hafta karşılaşmasında Bucaspor’a konuk olan temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, son dakikalarda yediği penaltı golüyle 2 puanı Yeni Buca Stadı’nda bıraktı. Bucaspor’un seyirci yasağının olduğu maçta, İzmit’ten İzmir’e giden bir otobüs taraftar tribünde yerini aldı. Mücadeleye iyi başlayan taraf Kırmızı-Beyazlılar oldu. Rakip ceza sahasına üst üste inen temsilcimiz, rakip kalede tehlikeli ataklar geliştirdi, ancak sonucu 24.dakikada Onur Garip’in güzel golüyle buldu. Golden sonra daha baskılı oyun kuran Kırmızı-Beyazlılar’ımız 2.golü bulamazken Bucaspor’un beraberlik arayışı da sonuçsuz kaldı. İlk yarı 0-1’lik skorla, üstünlüğümüzde tamamlandı.

ERDİ’NİN KAFA GOLÜ

39. dakikada İbrahim’in yerine Alpay’ı oyuna alan Bucaspor ikinci yarıya da oyuncu değişikliğiyle başladı. Sancar’ın yerine Abdullah ile oyuna başlayan Bucaspor beraberlik arayışına 67.dakikada pas hatasından kaptırdığımız topla son verdi. Zafer Çevik kalecimiz Fatih Öztürk’ü aştı ve beraberlik golünü attı. Skorun dengelenmesinin ardından oyunda baskısını iyice arttıran ve gol yollarını zorlayan temsilcimiz 85.dakikada yine güldü. Uğur Işıkal’ın son sürat taşıdığı ve ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Erdi Öner’in çok sert kafa vuruşuyla bir kez daha öne geçtik. Kontrol edemediği topun kale çizgisini geçmesine mani olamayan rakip kaleci Kemal Mert bir kez daha yıkıldı.

2 PUANLIK PENALTI…

Dakikalar geçmediki kale sahası içinde Fatih Öztürk’ün girdiği hava topu mücadelesinde faul düdüğü duyuldu. Fatih’in sarı kart gördüğü pozisyonda Bucaspor penaltı kazandı. Takımının ilk golünü kaydeden Zafer Çevik topun başına geçti ve 88.dakikadaki penaltıdan kendisinin ve Bucaspor’un 2.golünü attı. 4 dakikalık uzatma süresinde 3 puanı getirecek gol için oyuna yüklenen oyuncularımızın çabası sonuç vermedi. Galibiyete çok yaklaşmışken son dakikalarda 2 puandan olan temsilcimiz deplasmandan 1 puanla döndü.