3. Tarımsal Ürünler Festivali başladı

İzmit Belediyesi ile Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen “Tarımsal Ürünler Festivali”nin üçüncüsü Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda başladı. 15-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak festival kapsamında köylüler kendi yetiştirdikleri ürünleri sunacak

İzmit Belediyesi ile Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen “Tarımsal Ürünler Festivali”nin üçüncüsü Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda başladı. “3’üncü Tarımsal Ürünler Festivali” adı altında saat 14.00’da İzmit Belediye Başkan Nevzat Doğan’ın da katılımıyla Doğu Kışla’da başlayan programa bölge halkı da ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Açılış öncesi stantları tek tek gezerek organik ürünlerin tadına bakan Başkan Doğan, köylüye nelere ihtiyacı olduğunu sorarak ellerinden gelen yardımı yapmaya çalışacaklarını aktardı.

YOĞUN KATILIM

Tarımsal ürünler festivalinin açılış programına; İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, AKP İzmit İlçe Başkan Adayı Hasan Ayaz, Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, meclis üyeleri ve STK temsilcileri katılım gösterdi. 15-16 Eylül tarihleri arasında toplamda 25 standın açık kalacağı festivalde; sebze meyve, yumurta, bazlama, erişte, tarhana gibi organik köy ürünlerinin satışı yapılacak. Festival alanında ayrıca traktör, çapa makinesi vb. tarımcılık ekipmanlarının oluşturulacağı alanlar da yer alacak.

KARAASLAN, DOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Tarımsal Ürünler Festivalinin açılışında konuşan Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, “Bu yıl festivalimizin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Sağ olsun İzmit Belediye Başkanımız bu programları üstlendi. Çiftçilerimiz ürünlerini sergileme fırsatı buldu” ifadelerini kullandı.

ÖZAK ÇALIŞMALARI ANLATTI

Karaaslan’ın ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Tarım ülkemiz için son derece önemli bir sektör. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya büyük ihtiyaç var. Kendi tarımsal ürünlerimize sahip olmalıyız. Yine eskiden olduğu gibi kendine yeten bir ülke olmak için tarıma büyük önem vermekteyiz. 2010 yılında Köyde hayat var” sloganıyla 244 köyümüze veterinerlerimizi göndererek çalışmalarımıza başladık. 4 binden fazla çiftçimizin eğitim almasını sağladık. 400 olan arıcı sayısını 700 kişiye çıkardık. 12 mahallede 24 bin sebze fidesi dağıttık. 470 çiftçimize 900 top sera naylonu dağıttık. Bin 450 kilometre tarla yolu açtık” şeklinde konuştu.

“BİZ KÖYLÜ MİLLETİZ”

Özak’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Biz Türk milleti olarak köylü milletiz. Topraksız yaşayamayız. Onun için tarımı önemsiyor ve destekliyoruz. Çalışmalarımızı hızla arttırdık. Bu dönem köylere başladık biz. Şu anda inanın köylülerimizin ayağı çamura basmadan evine gidebilsin diye çalışıyoruz. Örnek köy projelerimiz var. Köy konaklarımızla köylülerimizin konaklara layık olduğunu lafta değil icraatta gösterdik. Hayvancılığı da önemsedik. Hayvanlarımızın çok daha modern bir pazarı oldu. Bu Pazar Türkiye’ye model oldu” diye konuştu.

“KÖYLÜNÜN YANINDA OLDUK”

“Ziraat odasıyla da çok güzel çalışmalar yapıyoruz” diyen Başkan Doğan sözlerini, “Biz her zaman köylünün yanında olduk. Köylümüze karşı gönlümüzdeki coşku artarak devam ediyor. Daha çok üretmelerini istiyoruz. Köyden indim şehre değil, şehirden çıktık köye olması lazım. Yüzde 20’si tarım alanı olan Kocaeli’de çok daha ileri üretim yapan bir çiftçilik olmalı. Festivalimizin şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadeleriyle noktaladı.

YERLİ ÜRÜNLERE ÖNEM VERİLMELİ

Doğan’ın ardından söz alan İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, “Bu festivalin mesajı büyük. Festivalimizin üçüncüsü. Emeklemeyi geçti festivalimiz büyüme aşamasına girdi. Kocaeli’nin toprakları bereketli. İstenirse emek verilirse sanayinin başkenti olan Kocaeli’den çok güzel organik ürünlerin Türkiye’ye satışının yapıldığını göreceğiz. Hemşerilerimizin yerli ürünlere önem vermesini istiyoruz. Kandıra’nın yoğurdunu, karpuzunu marketlerden, pazarlardan sorsunlar. Tarımsal ürünlerin kıymeti israf etmemekle de ortaya konulabilir.

“KOCAELİ TARIMIN BAŞKENTİ OLABİLİR”

İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu’nun ardından konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, “İzmit Belediyesi birçok konuda olduğu gibi umarım bu festivalle de Türkiye’ye örnek olur. Kocaeli gerçekten dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir. Türkiye’de en çok vergi toplayan illerin başında Kocaeli geliyor. Kocaeli tarımında başkenti olabilir. Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında. Yüzde 5 oranında büyüme hızımız var. Bunu hazmedemeyenler olacaktır. Biz daha çok üretmek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu. Protokol üyeleri konuşmaların ardından stantları gezerek çiftçilerle sohbet ettiler. Selin BECER