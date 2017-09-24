4 mahallede delegeler TAMAM

CHP İzmit İlçe Örgütü’nün mahalle delege seçimleri devam ediyor. Bugün 4 mahalle sandık başına gitti. Tek listede gerçekleştirilen seçimlerde toplam 24 delege belirlendi.

CHP İzmit ilçede mahalle delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya başkanlığında gerçekleştirilen mahalle delege seçimlerinde bugün Bekirdere, Tavşantepe, Terzi Bayırı ve Yeşilova mahalleler sandık başına gitti. Tek listede gerçekleştirilen seçimlerde 24 delege belirlendi.

BİR İLKE İMZA ATILDI

İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal’ın mahallesi olan Bekirdere’de delegeler ağırlıklı olarak gençlerden seçildi. Bekirdere mahallesindeki delege seçimlerinde ağırlıklı olarak gençlerin seçilmesinden dolayı gururlu olduğunu söyleyen Bal, “Bekirdere mahalle komitesi Bugün gençlerin önünü açmak adına büyük bir adım atmıştır. İzmit’te en çok oranda genç yazılarak bir ilke imza atmıştır. Gençlik kolu başkanı olarak kendi mahallemde bu başarıyı göstermenin gururunu yaşıyorum. Bu güzel tabloyu yaratan geçmiş dönem delegelerimiz ve mahalle komitesi üyelerimize teşekkür ederim” dedi. Selin BECER

Mahallelerin delege listeleri şu şekilde:

BEKİRDERE MAHALLESİ

Kongre Delegeleri: Çetin Seymen, Devrim Bal, Ertunç Bektaş, Şahin Bingöl, Sercan Itış, Samet Ergul

Önseçim Delegeleri: Arslan Beyazgül, İmam Sağlam, İlyas Ataç, Tekin Akın, Fevzi Uygun, Hıdır İncesu, Hakkı Eryıldırım, İmam Yoloğlu, Hüseyin Dinç, Emre Cihangir, Yasemin Satıç, Ömer Doğramacı, Suat Seymen, Ercan Karaca, Çetin Kula, Emirali Yıldız, Muharrem Turgut, Yılmaz Kaygısız, Ahmet San, Bayram Taşpınar, Şemsettin Karamak.

TERZİ BAYIRI MAHALLESİ

Kongre Delegeleri: Nahit Doyraner, Sadat Cebe, Nemi Kubilay, Erol Ülgen

Önseçim Delegeleri: Serap Doyraner, Serpil Bakıroğlu, Kezban Duran, Arzu Kobilay, Muharrem Kobilay, Cüneyt Çavaş, Faruk Samsa, Nejdet Yavuz, Koray Ayman, Çağatay Cebe, Bekir Özdenizer, Kemalettin Çepel

TAVŞANTEPE MAHALLESİ

Kongre Delegeleri: Engin Özcan, Hasan Kardaş, Bülent Afacan, Emrullah Obuz, Sadiye Çelebi, Eşref Zengin, Ayhan Ersöz, Öztürk Dağ

Önseçim Delegeleri: Fatma Adıgüzel, Erdi Afacan, Enes Akçam, Soner Akman, Hamza Ataç, Gülnaz Ateş, Cihan Çelebi, Erkan Efe, Aylin Ergül, Göktürk Ersoylu, Aslıgül Ersöz, Türkan Güneş, Hacer Gürkan, Tayfun Işık, Saffet İnnak, Eda İslamoğlu, Cihan Kamış, Fatma Kaplan, Ayşe Karaca, Mehmet Kardaş, Mustafa Kaymaz, Leyla Kuyumcu, Hatice Oruç, Ayla Öner, Engin Öter, Nuray Özcan, Yaşar Özen, Funda Sar, Nevin Sarı, Haydar Toprak, Halil İbrahim Zengin

YEŞİLOVA MAHALLESİ

Kongre Delegeleri: Ayşe Yılmaz, Görkem Dombaycı, Metin Ateş, Serpil Meşe, Kadem İncehasan, Semih Şerit

Önseçim Kongreleri: İsmet Şerit, Necmettin Dombaycı, Ergün Ak, Ahmet Baştan, Haşmet Aktaş, Arif Bayraktar, Sadık Şerit, İsmail Kum, Rasim Şerit, İsmail Ceylan, Ekrem Akmeşe, Serap Baştan, Veysel Filiz, Adem Yüksel, Ferdi Fil, Mehmet Şerit, Selattin Dneiz, Zeynep Aktaş, Mehmet Kürkan Şeref Naipoğlu, Erdal Filiz, Adnan Altın.