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41 kere maşallah Bağdatspor!

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41 kere maşallah Bağdatspor!
41 yıl önce kurulan ve yeni sezonda 1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan Bağdatspor kongresini gerçekleştirdi.

Tek liste ile gidilen seçimde ünlü oyuncu, Altınoluk Pastanesi sahiplerinden Orhan Bıyıklı kulübün yeni başkanı oldu.

 

PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nin güzide temsilcilerinden Bağdatspor’da olağan genel kurul gerçekleşti. Yıllardır kulüp başkanlığı yapan, bölgenin sevilen isimlerinden Hikmet Kanpara bayrağı Orhan Bıyıklı’ya devretti. Genel kurula Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, CHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Akar, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Zafer Mutlu, İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaelispor’un Eski Teknik ve Mali Asbaşkanı, Mevlana Ekmek Fırını sahibi İlyas Çakır, Bekirderespor Kulüp Başkanı Sabri Yıldız, Bağdatspor’un eski başkan, yönetici ve futbolcuları katıldı.

 

SERİN VE NEZİH BİR ORTAM

Doğu Kışla Parkı içinde yer alan Kayabay Kıraathanesi’ndeki genel kurul son derece nezih ve serin bir ortamda gerçekleşti. Bağdatspor etrafında kenetlenen bölge halkı yıllar sonra Kırmızı Siyahlı ekibin kongresine hayli ilgi gösterdi. 177 üyeye sahip Bağdatspor’un genel kurulu saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından denetim, faaliyet ve mali raporlar okunarak oy birliği ile ibra edildi. Genel kurulda sona olarak yeni yönetim başının karşısına geçti.

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