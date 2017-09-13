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41 plakalı araç TIR'a çarptı; 3 ÖLÜ

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41 plakalı araç TIR'a çarptı; 3 ÖLÜ
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde meydana gelen kazada 41 plakalı bir otomobil park halindeki tıra çarptı. Kaza 3 kişi hayatını kaybetti. Araçtan yaklaşık 20 metre ileriye fırlayan hız göstergesinde ibrenin, 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Oktay Aslantaş (48) idaresindeki 41 YL 957 plakalı otomobil, Çamlıdere ilçesi Cankurtaran Rampası Su Deposu mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Ahmet Ecer idaresindeki 01 ZF 404 tıra arkadan çarptı. Ankara İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Cemal (61), Sara (53), Selma (30) ve Seda Nur Aslantaş (19) yaşamını yitirdiği belirlendi. 

HIZ GÖSTERGESİ 170 KM'DE TAKILI KALMIŞ

Tırın altında sıkışan otomobilden çıkarılan cesetler, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tırın sürücüsünü gözaltına aldı. Öte yandan çarpmanın etkisi ile otomobilin direksiyon simidi ve ön paneli araçtan fırlayarak yola savruldu. Araçtan yaklaşık 20 metre ileriye fırlayan hız göstergesinde ibrenin, 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazada hayatın kaybedenlerin Kocaeli’de ikamet edip etmedikleri ise henüz öğrenilemedi.

 

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