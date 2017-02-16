423 öğrenci daha bisikletine kavuştu

İzmit Belediyesi, “Haydi Bisikletle Okula” projesi kapsamında 423 öğrenciyi daha bisiklet sahibi yaptı.

İzmit Belediyesi tarafından Atatürk Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu ve 28 Haziran ortaokullarından 423 öğrenciye Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından bisikletleri teslim edildi. Atatürk Ortaokulunun çok amaçlı salonunda düzenlenen bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, okul müdürleri, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, mahalle muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerin büyük bir sevinç ve heyecan yaşadıkları bisiklet dağıtım töreninde konuşan Başkan Doğan, “Okullardan elimizi çekmiyoruz. Birinci derecede görevimiz değil ama sizin olduğunuz her yer bizim görev alanımız. Sizin için Okul Hizmet Masasını Türkiye’de ilk defa biz kurduk. Bisiklet, basketbol topu dağıtıyoruz. Öğretmeneler odaları, kütüphaneler yapıyoruz. Sizler için etüt merkezleri açıyor, yüzme havuzları kuruyoruz. Daha saymadığımız sayısız hizmeti siz ülkemizin geleceği sevgili çocuklarımız için yapıyoruz. Yavrularımızın iyi yetişmeleri, yarınlardaki ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağımızın, ezanlarımızın emin ellerde olması demektir” dedi.

Çocukların geleceğini düşünerek karar verin

Türkiye’nin gelişimini istemeyen güçlerin engelleme çalışmalarına da değinen Başkan Doğan, “Bizi bölmek, parçalamak, birbirimize düşürmek istiyorlar. Bunu tankla tüfekle yapamayacakları anladılar, şimdi ise maşalar kullanarak, hain planlar yaparak üzerimize geliyorlar. Ama tarihten bu yana başaramadılar, yine başaramayacaklar. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, halk adamı Başbakanımız Binalı Yıldırım, Bakanlarımız ve yerelde de bizler, bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Önümüze bir referandum geliyor. Lütfen bu referandumu isteyen ve istemeyenlere bir bakın ve cevabınızı ona göre verin. Ülkemizin daha demokratik, daha gelişmiş, daha zengin olmasını istiyorsanız, çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsanız kararınızı ona göre veriniz” diye konuştu. Bisiklet kullanırken kasklarını takmaları konusunda öğrencilere uyarılarda bulunan Başkan Doğan, “Bu bisikletler çok kaliteli, çok hızlı gider, o yüzden dikkatli olun. Şoförlerimiz, bisikletin bir araç olduğunu henüz algılayamadı ama algılayacaklar. Lütfen kaskınızı takmayı unutmayın. Bisiklet kazaları küçük kazalardır ama kask takmazsanız daha kötüsü olabilir. Sizin birinizin canı yanarsa benim canım yanmış olur. Kask takmayandan bisikleti geri alacağım. Allah’ın izniyle bu sene bittiğinde keyifle, zevkle güzel bir bisiklet dönemimiz olacak. Bisikletlerimiz hayırlı olsun. Bisikletlerinizi iyi günlerde kullanın. Arada bir büyüklerinize de verebilirsiniz. Emeği geçen anne, babalarınıza, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a ve Sağlık Bakanımız Recep Akdağ’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Son olarak söz alan Atatürk Ortaokulu Müdürü Nevzat Aktaş da, “İzmit yürüyüş yolları, bisiklet yolları, eğitim parkları, tarih ve doğa temalı parkları ile eğitim ve sağlığın nakış nakış işlendiği bir dünya kentidir. Bizleri de bu projeye dahil eden, okulumuzda bir dönemde eğitim gören Belediye Başkanımıza, ülkemizin ve geleceğimizin çocuklarına kattıkları değer için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.