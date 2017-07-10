432 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu ne istedi?

Mesut Akbulut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

“Hak…

Hukuk…

Adalet…”

diyerek 15 Haziran 2017 tarihinde Ankara Güvenpark’tan İstanbul’a Adalet Yürüyüşünü başlattı…

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Kılıçdaroğlu, Kocaeli’de de 5 gün yürüdü…

Gazeteyi temsilen Kocaeli il sınırından Hereke’ye kadar ben de yürüyüşte bulundum…

En güzel haberleri, en güzel fotoğrafları gazetemizde yayınladık…

Kılıçdaroğlu, 25 gün süren Adalet Yürüyüşü'nü Pazar günü saat 18.00’de tamamladı…

Aldığım bilgilere göre Kocaeli’den de 70 otobüs kaldırılmış…

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Kılıçdaroğlu yüz binlerce kişinin katıldığı Maltepe mitinginde, saat 18.00’de platforma çıktı…

Yani söz verilen saatte oradaydı…

Başka siyasetçiler, miting falanca saat der, kalabalık çoğalsın diye, en az 1 saat geç programa katılır… Ama Kılıçdaroğlu, öyle yapmadı…

Tam saatinde sahneye çıktı…

Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1 saat konuştu.

Dikkatle dinledim…

Zira tarihi yürüyüşten sonra vereceği mesajlar çok önemliydi…

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Kılıçdaroğlu, 10 maddelik bir manifesto okudu…

Bu maddeleri sizlerle paylaşmak istiyorum;

15 Temmuz darbe girişimini açık bir şekilde lanetliyoruz. 249 şehidimizin aziz hatırası ve 2301 gazimiz için FETÖ terör örgütünün siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı ve gerçek darbecilerden hesap sorulmalıdır.



2- İktidar tarafından 20 Temmuz’da getirilen OHAL ile biz buna sivil darbe diyoruz yasama yürütme ve yargı tek elde toplanmıştır. OHAL bir an önce kaldırılmalıdır.



3- Yargıyı siyasetin emrine vermek demokrasiye ihanettir. Kollektif suç gibi insan haklarına aykırı uygulamalardan vazgeçilmelidir.



4- OHAL mağdurlarının yargıya erişim ve sosyal güvenlik haklarını kısıtlayan tüm uygulamalara son verilmelidir.



5- FETÖ ile hiçbir ilişkisi ile bulunmayan ama sırf hükümete muhalif olduğu için görevlerinden alınan akademisyenler görevlerine dönmeli ve tutuklu milletvekilleri serbest bırakılmalıdır.



6- Mesleklerini yaptıkları için tutuklu bulunan gazeteciler serbest bırakılmalıdır.



7- OHAL ortamında ve devlerin tüm imkanları seferber edilerek yapılan anayasa değişikliği gayrimeşrudur. Bu bir mühürsüz seçimdir. Türkiye gayrimeşru bir anayasa ile yönetilemez, yönetilmemelidir.



8- Demokratik parlamenter sistem üzerindeki her türlü vesayet kaldırılmalıdır. Eğitimde laiklik ilkesinin aşındırılmasına son verilmelidir.



9- Sadece hukuk alanında değil toplumsal alanın tüm alanlarında adaletsizlik devam etmektedir. Yoksulluk, yaygın şiddet, terör gibi sorunlara karşı ortak irade geliştirilmelidir. Toplumsal adaletsizliğin en vahimlerinden olan kadın hakları konusunda ayrımcılığın önüne geçilmelidir.



10- Son zamanlarda uygulanan saldırgan dış politika ülkemiz içindeki sorunları da kökleştirmiştir. Türkiye coğrafyasındaki tüm halklara kardeşçe yaklaşan adilane bir dış politikaya dönüş yapmalıdır.



Kılıçdaroğlu’nun 10 maddelik manifestosunu okudunuz…

Bence Türkiye’de yaşayan herkesin ortak istekleri…

Bir de Kılıçdaroğlu’nun “UMUDUN TOHUMLARINI YENİDEN EKİN" söylemi beni çok etkilediğini söyleyebilirim…

Evet umut önemli…

Hem de çok önemli…

15 Haziran 2017’den beri “ADALET” sözcünü konuşuyoruz…

9 Temmuz’da Maltepe’de 2 milyon kişinin katıldığı mitingle “ADALET” final yaptı…

9 Temmuz, Türk tarihinde bir milat olacaktır…

Artık 9 Temmuz’dan önce, 9 Temmuz’dan sonraki “ADALET” kavramı sorgulanacaktır…